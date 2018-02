Chino González: “Una vez que tengamos el listado vamos a estar viendo por la situación de ellos”

El dirigente del Gremio Municipal conocido como El Chino González habló con TN Esquina sobre la versión de que 180 trabajadores municipales querían fuera de su centro laboral, dijo: “Si te tengo que decir la verdad en este momento es mentira, eso no quiere decir que no pueda salir. Casualmente los que estaban dentro de la Resolución hasta la 14 van a pasar a Planta. Extraoficialmente me enteré que falta una parte porque no les da la antigüedad, pero llegado el momento, cuando salga analizar la situación de los que quedaron afuera y vamos a tener otra peleíta para que los pasen nomás a Planta. Ellos no me dijeron esto. Lo que me dijeron es que ahora, a partir del primero de Marzo se va a hacer la Resolución del pase a Planta desde la 8 a la 14”.

“De acuerdo al listado de la 525 faltan alrededor de 47, pero me dicen que algunos pasaron sin Resolución, que son los del CITEMEC, pero vamos a ver porque de acuerdo a lo que me están diciendo algunos van a quedar afuera. Una vez que tengamos el listado vamos a estar viendo por la situación de ellos, porque son 47 que son de la Categoría 8 de acuerdo a la Resolución, pero ahí hay que restarle los que pasaron sin Resolución. El que firmó su renuncia a la 525 va a pasar ahora, hasta la 14 en Marzo, de ahí vamos a rever quien queda afuera para exigir su revisión porque todos están en condiciones de pasar a Planta porque todos tienen el mismo derecho”.

“Si lo que se dice quedan afuera y no tienen causa lo tienen que reincorporar a todos”. Ahora respecto del hipotético aumento, González dijo: Sale, sale. Lo que no tengo seguridad es si se trata del 10%, pero sale. Eso lo pueden hacer entre hoy y mañana porque para cargar eso es rápido”.