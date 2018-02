Chino González: “todos los años con Febrero sale el incremento que permita al empleado paliar los gastos escolares”

El referente de los gremios municipales, Chino González, en diálogo con TN Esquina habló del cumplimiento de los acuerdos con la patronal. Dijo: “El 11 de marzo finaliza la primera etapa hasta la 14 y despues continuarían hasta la 20. Pero de la categoría 8 faltan catorce por lo menos. Para mi gusto esto va muy lento y vamos a ver de qué manera lo resuelven porque habrán regularizado 27. Algunos fueron avisados por mensaje de texto, pero eso no sirve, no es un documento el mensaje de texto, además deben tener alguna causa por la antigüedad que están llevando adelante. Prácticamente tienen un derecho adquirido esa gente y si no tienen un motivo el despido pueden hacerlo pero tambien podemos recusar”.

“El viernes estuve hablando con la Secretaria de gobierno que eso no debe hacerse así, antes se hacía, hoy tienen que hacerlo por nota, pero tiene que haber una causa tambien. Por pobre que sea el ingreso, siempre de algo le sirve al empleado. En cuanto al incremento, desde diciembre venimos reuniéndonos con el Secretario de Hacienda, son reuniones donde preparamos el terreno para el posible incremento. El pedido obedecía que todos los años con Febrero sale el incremento que permita al empleado paliar los gastos escolares y eso tiene que ser durante esta semana porque el 25 se cargan novedades. Si no se carga el incremento no sale”