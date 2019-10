Ya en la recta final, en los últimos días de campaña, el candidato radical a concejal dentro de la alianza Eco+Cambiemos, Isaac “Chacho” Torrent, sigue sus recorridos en distintos barrios y zonas de la localidad, además de visitar algunos medios locales.

El día miércoles “Chacho” visitó los estudios de Radio MAS, 105.5 MHz, en el programa “La Mañana de Noticias”, compartiendo sus ideas, proyectos y su postura para las elecciones generales de este 27 de octubre.

Durante el dialogo, decía respecto a las caminatas que realiza en grupo que “Hay reclamos de la gente hacia el ejecutivo, ya sea por falta de iluminación, falta de recolección de residuos, falta de proyectos en los barrios” y que “es importante recaudar la información que tienen los vecinos para poder elaborar proyectos”.

En lo que refiere a proyectos, mencionó algunos que consisten en comedores bien organizados, iluminación y agua en algunos “barrios abandonados” con bajos recursos.

“Eso es indignante porque, teniendo los recursos y herramientas ¿Cómo no lo van poder hacer? Son barrios en donde hay gente que trabaja y busca la oportunidad de crecer. Hay que tratar de solucionar los problemas de esos barrios” remarcó.

Asimismo, el candidato marcó necesario trabajar “como un ciudad inteligente” con el turismo, elaborando proyectos junto a la Cámara de Turismo que ponga en un buen funcionamiento los trabajos del ámbito teniendo en cuenta el tipo de turistas que llegan a la localidad, que son principalmente del habla portugués. “Hay muchas herramientas y aplicativos que pueden beneficiar al turismo, lo cual da mucha mano de obra” agregó.

Además, mención un “proyecto social de hábitat” en donde “hay que trabajar por el tratamiento de residuos”, lo que corresponde más al ejecutivo, pero que de igual modo, a través de ordenanzas, puede exigirse al estado a implementar lo necesario para ello.

“Hay que diagramar proyectos que sean trabajables, viables. No tuve reclamos, ni me piden cosas a las que no puede responder, hasta ahora. Le explico a la gente que mi ayuda va a ser desde un lugar legislativo y me entiende”.