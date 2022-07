«Bueno, si el atletismo por ahí nos permite a nosotros la escuela rurales las EFA en el cual no tenemos algún tipo de instalaciones, por ejemplo un playón deportivo para poder realizar otra, otros deportes. Entonces el atletismo por ahí es una manera de ver en la cual todos los chicos pueden demostrar sus habilidades, ya que no necesitamos tanto ninguna infraestructura. Claro, más que su propio cuerpo, sus habilidades y algunos elementos que la institución, la EFA me me brindaron, me compraron, conseguimos. Entonces de esa manera entrenamos allá nosotros en el en el lugar que tenemos, al igual que tenemos en el espacio. No es muy grande, pero bueno, buscamos la manera para que ellos puedan desarrollar todas sus potencialidades y sus habilidades, por supuesto»