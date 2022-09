En diálogo con Ariel Grenat presidente de los Centros comunitarios Unidos a la espera de respuesta por el proyecto para arrancar cimientos en predio donado para centro comunitario Barrio Itati, el miedo de perder lo donado por no hacer uso del terreno.

«El predio nos donaron a fines del año pasado y pudimos hacer la escritura en Febrero. Nosotros presentamos diferentes proyectos al Gobierno Provincial en mesa de entrada y también planteamos a algunos miembros de la municipalidad para que nos ayuden a hacer los cimientos, nosotros tenemos todos los materiales, después de eso podemos hacer el proyecto a PNUD para que sigan pero primero hay que tener aunque sea paredes porque no construyen ellos más desde cero».

«Respecto al terreno es con cargo, son dos años para construir y si no vuelve a quien lo donó, yo no creo que nos vayan a sacar pero si estamos apurados porque nos están pidiendo San Antonio. Gracias a la buena relación con el padre Juan Carlos Mendoza que nos entendió podemos seguir, pero no sabemos si hay algún cambio de cura si vienen y nos sacan como ya nos pasó con San Cayetano y Santa Catalina»

«Nosotros solo necesitamos la mano de obra, ahora el Ingeniero Ferreira está haciendo refacciones en distintos centros y nos va ayudar con los cimientos»

«La Senadora Valenzuela dijo que el proyecto estaba próximo a salir pero yo aún no pude hablar con ella, nosotros en San Antonio damos alrededor de 190 raciones por día, son merienda y desayuno. También brindamos apoyo escolar»

«Este lugar donde se consiguió abarca 3 o 4 barrios es mucho más estratégico el lugar, queremos seguir creciendo para seguir ayudando. >>