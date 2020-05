A pesar del contexto generado por la crisis sanitaria, continúan llevándose adelante las tareas de los Centros Comunitarios Unidos en Esquina, con el retiro de viandas como modalidad adoptada a las medidas de prevención.

Sin embargo, el porcentaje de chicos que recurren por alimentos ha aumentado un 20% en estos últimos meses, según lo manifestó el director de los Centros, Ariel Grenat, a través de un contacto con La Mañana de Noticias.

“El número aumentó mucho, pero lamentablemente hemos cortado la inscripción porque no damos abasto, nos faltan recursos y presupuesto. Las viandas son de calidad, tratamos de dar lo mejor que se pueda, y además, estamos supervisados por eso” expresó Grenat y agregó que “las fotos que actualmente se publican son para que los supervisores vean el trabajo, ya que por ahora no pueden venir hasta acá. No buscamos ningún reconocimiento con eso ni generar molestias”.

Ante la falta de capacidad y recursos para atender a los chicos que recurren, los centros solicitan más presupuesto para cubrir los gastos para todos.

El personal del comedor inicia las actividades a partir de las 7:00 para que el desayuno esté listo a las 8:00 y luego se prepara el almuerzo para el medio día.

“Quiero agradecer públicamente al padre Juan Carlos porque permite que estemos en el salón de las parroquias Santa Catalina y San Antonio, mientras estamos esperando contar con nuestro espacio propio” finalizaba Ariel Grenat.