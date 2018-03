Celia Pereira: Quejas por robos en el cementerio “Nuestra Señora del Silencio” e inseguridad

Una vecina y ciudadana de la ciudad ha presentado quejas sobre los robos de floreros y placas de los nichos, dicha ciudadana ha denunciado esto tanto a las autoridades encargadas de administrar el cementerio como al Sr. Intendente, reclama más seguridad. Al respecto decía: “Cada vez que voy al cementerio me encuentro con que han hecho algo con los nichos, siempre me encuentro con que han sacado los floreros. Yo presenté mis quejas ante el encargado del cementerio, el Sr. Fleitas, él me dijo que esta situación no estaba bajo su control y que hablara con el Intendente. Me dirigí hacia alli y el intendente tampoco se hizo cargo de nada.”

“Lo que yo pido es que por favor, deleguen a algún sereno para cuidar a la noche; además de que durante estas horas hay demasiada inseguridad, las calles no están iluminadas, incluso los domingos da miedo entrar al cementerio porque no sabes si te vas a encontrar con alguien que te asalte porque al no haber nadie que cuide este lugar, se convierte en una ‘boca de lobo’. Incluso hasta las placas de algunos nichos roban, o las sacan y las tiran, a todos nos cuesta mantener los nichos de nuestros familiares en buen estado, nos cuesta mucho trabajo.”