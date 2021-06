La rectora del Colegio Secundario de Esquina, Mirta Landriel, a través de la Mañana de Noticias, habló sobre las actividades que se estarán organizando para el reinicio de las clases presenciales a partir de este martes 15.

“Nosotros antes del 18 de mayo hicimos un relevamiento en las escuelas secundarias de cuantos docentes fueron inmunizados con ambas dosis de la vacuna, cuantos con la primera y cuantos sin ninguna. Es muy llamativo el número de docentes que todavía no recibió ni la primera. La mayoría de docentes activos son personas jóvenes por lo que nos preocupó el dato estadístico”, inició la rectora.

“En la última reunión que tuvimos de manera virtual conversamos sobre esto, por lo que decidimos presentar una nota al director del Hospital San Roque y se elevó una nota al Ministerio de Salud, por supuesto que, consideramos que todas las personas tienen derecho hoy a recibir la vacunación correspondiente, pero los docentes, al ser considerados esenciales y al tener que estar trabajando frente a grupos, están frente a cierto riesgo, aunque trabajemos con los protocolos. El protocolo nos permite tener una presencialidad medianamente segura pero, tampoco hay garantías de un 100%, por eso es importante recibir la vacunación en estos momentos, queremos volver a desempeñar nuestro rol pero con garantías seguras, tanto para docentes como para todo el personal de una institución educativa”, indicó.

“El Doctor Leandro Ramírez me respondió la nota muy amablemente diciendo que él iba a elevar la nota y que entendía la preocupación. Creo que es lo que habrá hecho, conocemos qué tipo de persona es. A partir de hoy vamos a ver cómo continúa eso”, agregó.

“Dentro del grupo de docentes en el que yo me muevo, no conozco a docentes vacunados que digan que no quieran volver a clases, pero si conozco un grupo mínimo de tutores que prefieren no enviar a los hijos a clases. En mi caso, como tutora, creo que los chicos están mas cuidados dentro de la escuela que afuera, y me parece que eso se puede evidenciar. En las escuelas los estudiantes permanecen con el barbijo todo el tiempo se les toma temperatura y se les exige las medidas, la `presencialidad es cuidada, se respeta a los padres que no quieran enviar a los chicos a clases, pero se requiere de una documentación en donde el tutor avale el porqué de esa decisión”.

En cuanto al aprendizaje de contenidos en los alumnos, dijo “Es verdad que los chico están perdiendo, pero tampoco se le puede responsabilizar a los docentes, a los padres o al gobierno, es un trabajo conjunto en donde todos debemos buscar la forma de que se adquieran los contenidos básicos, pero el vació de contenidos se va a notar, todo esto genera desigualdad. Hay estudiantes que reciben apoyo de padres, de maestros particulares y otros que no porque no están dadas las condiciones. Esto no sólo lo vemos los adultos, los jóvenes también lo notan y les preocupa la falta de conectividad para continuar los estudios. Llamó la atención que los chicos también tienen intereses en la educación y en cómo vamos a continuar. En estos momentos los trabajos deben hacerse de manera conjunta, todos tenemos cierto grado de responsabilidad”.-