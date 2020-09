Ante un resultado positivo de portación de covid al colega Carlos Pino, se procedió con la realización del correspondiente tratamiento en el Hospital de Campaña, en donde fue atendido y evaluado constantemente, y sus resultados finales se conocieron en el día de hoy.

Con el tratamiento realizado en el Hospital de Campaña, hoy Carlos Pino tiene la buena noticia de que sus últimos hisopados dieron negativo y hoy le dan el alta.

“Entré con un cuadro gripal, lo cual fue curioso que a los tres días no haya evolucionado. Al poco tiempo entre en un cuadro pulmonar y luego en neumonía. Uno de los médicos se dio cuenta y me mandó a hacer el hisopado, donde el resultado fue positivo. Durante horas no podía respirar, me dolían los pulmones, los músculos, el dolor es increíble, pero hay que entender la situación con frialdad y hacer las cosas que corresponden. Esta enfermedad te enseña mucho” contaba Carlos a través de un contacto telefónico con La Mañana de Noticias.

Asimismo, sobre la persona que difundió un audio con dichos erróneos sobre su enfermedad, dijo “la misma persona que difundió el audio me escribía con mensajes alentadores. No podemos cambiar a otros, solo queda seguir siendo positivo y dejarlos. Hoy me dan el alta, pero vuelvo a mi casa para seguir con algunas indicaciones”.

Este miércoles Carlos Pino será dado de alta tras haber cumplido el tratamiento durante unos días en el Hospital para continuar con cuidados en su domicilio durante 14 días más.

Finalizando con la comunicación, expresó “es una enfermedad antisocial. No es bueno estar 24 horas acostado durante días y correr alto riesgo si el estado es complicado. Entiendo que nuestras raíces conllevan al abrazo y a la cercanía, pero hay que adaptarnos en esta situación. Si no tomas precauciones es muy difícil”.-