Ariel Medina, abogado defensor de la enfermera (Sara Gutiérrez) involucrada en la comercialización ilegal de vacunas contra el Covid en la localidad de Esquina, se comunicó con La Mañana de Noticias para comentarnos sobre cómo avanza la causa hasta el momento.

A inicios del dialogo, el abogado afirmó “El día lunes mi clienta recuperó la libertad, nosotros solicitamos una audiencia para que se sustituya la medida de coerción que pesaba sobre ella que era la prisión preventiva por una más leve, invocando las condiciones de ella como falta de antecedentes y el estado de la causa, es una persona que al estar en libertad no podría obstruir la investigación de la justicia. Se consideraron todas estas cuestiones y el fiscal también entendió que era procedente el cambio de medida de coerción, por eso el lunes por la noche mi defendida recuperó su libertad”.

Asimismo, explicó “Dentro del Código nuevo hay un catálogo de medidas que se pueden ordenar sobre una persona. Nosotros pedimos que ella se presente una vez por semana en Fiscalía y ella mostró a derecho que se estaría cada vez que se la cite, y esa fue la medida menos grave que se le aplicó. En el número de legajo, en su momento, a ella se le formalizó una imputación de un hecho que todavía se está investigando. La causa está todavía en etapa preliminar, no hay ninguna acusación formal, se le atribuye sobre un hecho, pero no hay una acusación definitiva. Consideramos que no hay elementos de prueba incriminatorios para nuestra cliente”.

“La prórroga se dictó el 19 de mayo, nosotros solicitamos el pedido de sustitución el día 24, pasaron quince días. Con la segunda prórroga pedimos una audiencia para aplicar una medida de coerción leve. En su momento se pensó que mi cliente podía obstruir la investigación en la causa, pero ya las medidas de prueba están dentro del legajo, a excepción de las pericias del celular que todavía están todavía en Corrientes, pero en eso no hay forma de que ella pueda entorpecer ese proceso y por esa razón la medida menos leve correspondía a nuestra cliente. Yo creo y considero que mi cliente va a seguir en libertad, no hay suficientes pruebas incriminatorias, pero todavía queda un plazo para que la justicia determine los pasos de esta causa”.-