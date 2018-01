Causa José Ramírez: “una causa que murió gateando porque no alcanzó a caminar”, “Ya no vamos a tener Justicia, pero aún queremos saber la Verdad”.

La muerte de José Ramírez, remisero y dirigente del Club Atlético Santa Rita, una de las más cruentas que registra la historia policial esquinense está prescribiendo luego de 12 años, causa que no lograra salir de su etapa instrucción. Su hijo, Sergio Ramírez habla de este tema con TN Esquina. Dijo: “Lamentablemente han pasado 12 años del asesinato de mi papá, José Ramírez. Yo no soy abogado, no entiendo mucho de leyes, pero lo que tengo entendido es que la Justicia tiene un plazo para buscar, investigar, imputar, procesar a alguien que haya cometido algún delito y pasado ese tiempo ya pierde la capacidad de enjuiciar y eso es lo que sucedió en este caso que agradezco enormemente que las radios no se olviden. Lamentablemente ya han pasado 12 años desde el 29 de diciembre del 2015, hasta el 29 de diciembre de ahora, del 2017, con lo cual podemos decir que la Justicia perdió la capacidad de hallar la verdad jurídica, ahora ya prescribe la causa, ya no se puede perseguir a nadie, no se puede investigar y lo vergonzoso de esta causa es que es un homicidio doblemente calificado, que tiene una pena de prisión perpetua, quede impune, quedó impune”.

“Lo más vergonzoso, lo más escandaloso es que según algunos letrados y funcionarios incluso del Poder Judicial me han dicho a mí que no hay antecedentes en la Justicia Argentina de una caso de esta características que nunca haya pasado la etapa de Instrucción. Por lo general estos casos de homicidios, femicidios, no deberían llegar a dos años y medio sin llegan a una condena o una absolución si es que no hay suficientes pruebas. Este caso murió y nunca pasó de su etapa inicial, nunca pasó de la etapa investigativa y la Instrucción. Se murió gateando la causa, no alcanzó nunca a caminar. Tristemente cuando creímos que las marchas del silencio y la presión popular iba a hacer que aparezcan testigos, que aporten pruebas. Tuvimos algunas personas muy valientes y que aportaron a la causa, pero despues de eso no acompañó el profesionalismo o la calidad de la investigación y quedó impune. En una de esas marchas yo decía que esa causa no se esclarecía iban a haber otros casos impunes. Lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón y como en todo un caso tapa al otro y el siguiente tapa a éste”.

“La Conclusión a la que llegamos es que Justicia ya no va a haber, lo que si queremos es saber la verdad. Yo creo que hay muchas personas que saber qué pasó esa noche. Nos queda que nos cuenten la verdad, porque si bien no vamos a tener Justicia, queremos tener la verdad y poder decirle a mi mamá, los hijos y a los nietos de José qué fue lo que pasó con él esa noche. Para nosotros hubo encubrimiento. No sabemos el móvil, no sabemos la cantidad de autores material, pero indudablemente la cadena de encubrimiento comenzó esa misma mañana en que encuentran el cuerpo porque no se preservó la escena del crimen, muchísima gente pisoteando el lugar, borrando huellas involuntaria o voluntariamente. Muchas pruebas que al principio estaban en el expediente y ahora no están, colillas de cigarrillos. El auto estuvo pocos meses en la policía y despues fue devuelto y despues fue vendido a otra provincia”.

“Muchos testigos que no fueron llamados nunca, otros testigos que se murieron y no pudieron contar lo que sabían. Hubo encubrimiento por parte del Poder Judicial y por parte del poder político que no sor responsables directos del crimen, del asesinato. La Justicia quedó en deuda con nosotros nunca nos proporcionó ni asistentes sociales ni psicólogos. Todo fuimos bancando nosotros de nuestro bolsillo. Nosotros fuimos rearmando nuestras vidas como pudimos porque era necesario continuar con la vida, pero el sentimiento es de impotencia, de bronca, la sensación de impunidad no se va nunca. Esa sensación de estar comprando en un lugar y yo no sé si el que está comprando a mi lado no es el asesino, de ir a una misa y no sé si el que está al lado no es un asesino, de ir a hacer un trámite a la policía y yo no sé si el que me atiende no es el asesino. Esa sensación de estar caminando permanentemente al lado de los criminales la verdad que no se la deseo a nadie. Hoy queremos llegar a la verdad, justicia ya no vamos a tener”.