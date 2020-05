En comunicación telefónica con Radio MAS 105.5 en el programa La Mañana de Noticias, con el Dr. Mario Aloy abogado defensor de las profesionales del derecho implicada en supuesta estafa.

A un año del caso judicial que involucró a las abogadas María José Aguirrezabal y Victoria Ojeda, donde comprometía la transparencia en una venta de terrenos, habló el abogado defensor, el Dr. Mario Aloy Sequeira, asegurando que “se hizo justicia”.

A inicios del dialogo, Aloy comentó que “hoy cerré todo este trabajo de hace 1 año. Ayer nos notificaron que las doctoras quedan sin efecto del delito de estafa procesal. En su momento ya tratamos de hacer ver al fiscal y al juez de que la imputación debía cesar porque no había motivos y, sin embargo, no fuimos escuchados en su momento. En septiembre se dicta el procesamiento y por ello hemos decidido recurrir ante la cámara penal de Mercedes que nos da hoy el alivio de que se haya hecho justicia”

Ante esto, Aloy explico que se deja sin efecto la decisión del Tribunal de Esquina en la causa caratulada como “Incidente de de Apelación Interpuesto” de estafa procesal, con el fallo de la justicia a favor, volviendo a la cámara de origen.

Durante el contacto telefónico, contactamos también a la Dra. Aguirrezabal, una de las involucradas, quien expresó que “esto esperábamos hace mucho tiempo. Es una forma de reivindicarnos con lo que pasó. La calificación legal fue baja y yo estuve detenida durante 3 días, lo que incurría al miedo a todos los funcionarios. Es importante poder aclarar las cosas que hicieron que la sociedad empezara a verme de otra manera, cuando en realidad muchos ya saben de dónde vengo y quién soy. Siempre hice lo mejor que pude en todo. Lo que más me duele es que me hayan acusado de mentir a su señoría. Yo sabía que no había delito en el accionar en el que se me imputaba a mi colega y a mí. Me peso la sociedad en ese momento y fue doloroso”.

Por su lado, Aloy acotó que “vale aclarar que la acusación de mi defendida se dio en el ejercicio privado y no publico, como funcionaria” y remarcó “es bueno poder aclarar todo lo que en algún momento fue polémico, ya que se hizo justicia”.