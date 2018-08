Caso Yesica Muñoz: “Esto se sigue demorando por la inoperancia de los jueces que tenemos, en este caso del Dr. Vallejos”

La Dra. Romina Baibiene abogada representante de la familia de Yesica Muñoz en contacto con TN Esquina habla de la decisión de la Cámara de Mercedes. Dijo: “Lamentablemente tenemos que estar hablando de este caso porque la Justicia durante todo el período de Instrucción a cargo del Dr. Vallejos nunca llevó a cabo ninguna medida contundente y dentro de los plazos procesales que él conoce muy bien no los cumplió, no los respetó. Todo lo que planteó la querella desde el inicio de la investigación el Dr. Vallejos nos dijo que no, por eso llegamos a este punto con los imputados procesados con prisión preventiva, con indicios y pruebas suficientes dentro de la causa que indica que son los autores del Crimen”.

“Son responsables penalmente y la Justicia no tomó los recaudos que tenía que haber tomado, es decir el Poder Judicial en su conjunto porque cuando la querella pide una contraprueba porque en el primer examen de cotejo de ADN dio negativo el Dr. Vallejos nos dijo que no. Esto llevó prácticamente un año. Tuve que ir en queja a Cámara en lo criminal porque el Dr. Vallejos nos dijo que no. A todo lo que pidió la querella le dijo que no. Qué nos hace presumir esto? Que estaba esperando que llegue este momento?”.

“Estoy en contacto con estudio jurídico con sede en Mercedes donde fijé domicilio. No me han notificado aún el cese de prisión. Esto se va a apelar. No van a quedar en libertad. De parte nuestra lo único que nos queda lamentablemente es apelar la Resolución de la Cámara. Y si hoy por hoy no hay una prueba contundente es porque el Estado, mediante el Poder Judicial no tiene las herramientas que requiere un caso de esta complejidad. Es decir, los tres cotejos de ADN que se llevaron adelante en un laboratorio de Resistencia y el último en el laboratorio de Corrientes arrojaron un resultado negativo pero no porque los imputados no hayan sido los autores, sino porque el Poder Judicial no cuenta con la tecnología que se necesita para llegar a obtener un resultado en un hecho con estas características”.

“En todo el país pasa esto. Tenés una justicia garantista que le da todas las garantías porque lo dice la Constitución y está bien. Ahora si el violador o asesino tiene las garantías necesarias porque la constitución se las da, la víctima también tiene que tener las mismas garantías para que haya una investigación seria y se arroje resultados serios.

“A la querella no le han notificado del cese de prisión y nosotros vamos a apelar la medida y que lleguen a Juicio Oral y Público encarcelado. Esto se sigue demorando por la inoperancia de los jueces que tenemos, en este caso del Dr. Vallejos. Y no van a quedar en Libertad porque estamos convocando a una marcha para el día viernes 17 y que espero que la comunidad apoye porque así como le tocó a la familia de Yesica que la violen, la torturen y la maten, espero que no estén esperando otro caso parecido y tenga la familia que salir a llorar o quede sola como siempre ha pasado y nadie se solidariza. Tres años de lucha constante han pasado. Tuve que recurrir a la Comisión de Derechos Humanos, ir a Cámara de Casación de la Provincia, porque aquí el Dr. Vallejos me decía que no. Tenemos una Justicia que no es seria. Esto se tiene que rever porque gobierne quien gobierne es la Provincia de corrientes la que no le está dando respuestas a la sociedad de Esquina y que el Juez a cargo de la investigación se lave las manos”.