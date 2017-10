Caso Santiago Maldonado: reflexión de una ciudadana respecto a las personas que desaparecen

“Yo no odio a Maldonado, pero tampoco le doy tanta relevancia. Y no, no es porque sea una hija de puta, una desalmada, ignorante, cuadrada, etc. No le doy relevancia porque en este país, desaparecen personas todos los santos días”.

“Y no te veo a vos, ni a él, ni a ella publicando fotos, reflexiones, opiniones, o marchando pidiendo por la aparición de todas esas personas, o si? Ah pero ahora me decís, que lo de Maldonado es diferente, porque se lo llevó la gendarmería y es un desaparecido en democracia y bla, bla, bla”.

“Lo desapareció la gendarmería según quien? Según lo que dicen los mapuches? La oposición? Cristina? O el mapuche que dice que vio que se lo llevaron desde la loma del orto, con unos largavistas que no tiene? En serio me decís qué crees eso? Yo no sé quien se lo llevo, si es que se lo llevaron, o si es que lo mataron y lo plantaron como dicen o qué fue lo que pasó.

“Porque en realidad nadie lo sabe, ni vos, ni yo. Pero lo único que sé, es que un desaparecido, no es ni más, ni menos importante que otro. Y no importa si era militante, activista, si vivía en situación de calle o lo que fuere. Porque antes de ser todo eso, eran padres/madres, esposos/as, hermanos/nas, tíos/as, hijos/as, sobrinos/as, etc.

“Nadie debería desaparecer y si desaparecen, todos deberían ser buscados de la misma manera. Lo que en realidad debería indignarte, que es lo que más me indigna a mí y hasta me produce asco. Es que se use toda esta situación de mierda y la angustia y sentimientos de una familia, para fines políticos. Para avalar la violencia entre nosotros, para que vos elijas un bando o el otro, en lugar de unirte a tus compatriotas argentinos, para que nos sigan dividiendo como sociedad y como país”.

“Eso debería indignarte, eso deberías ver y eso es lo que deberías cambiar, para que estas cosas no vuelvan a pasar y para que no haya desaparecidos nunca más.”

Lidia Ibañez