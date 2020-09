Tras 9 años del trágico suceso de Ludmila Fernández, en el que perdió su vida tras haber sido víctima de un accidente en plena caravana de su comparsa en enero del 2012, hoy la justicia falla a favor.

En comunicación con La Mañana de Noticias, el abogado defensor de la causa, Norberto Fernández Codazzi, informó con más detalles sobre cómo se revolvió.

A inicios del contacto el abogado comentaba que “hemos hecho demanda solidaria contra varias personas, incluso entidades jurídicas como el Municipio y el Club Sportiva. En primera instancia nos habían quitado algunos responsables en la sentencia, apelaron los demandas y apelamos también nosotros, perdimos en cámara y seguimos ahí. Yo interpuse un recurso extraordinario por ante el Superior Tribunal de Corrientes y se exoneraron a tres de los demandados. La buena noticia, es que al final, se falló favorablemente”.

El fallo del juicio es en contra del chofer que conducía el camión que se usó esa noche del accidente, la Municipalidad y el Club Sportiva.

“Esta es la última instancia” continuó Norberto, “ya que el organigrama judicial se compone de una primera instancia, una alzada y una tercera que se trata de la revisión de los derechos constitucionales de Corrientes”.

Asimismo, el abogado comentó que el fallo presenta ciertos puntos positivos que dejan al municipio como un gran responsable sobre la tragedia.

“Luchamos contra una parte social y judicial. Hubo muchos reproches, criticas y opiniones hasta de gente qu desconocía del derecho. Respeto las opiniones de la gente, pero no cuando se rozan las agresiones sin saber de lo que se habla” expresó y continuó “de ahora en más, deberían responder con una indemnización a la madre de la víctima. Se planteó sobre el daño moral que se ocasionó por la pérdida de su hija. La cifra, de primera instancia, se falló en 526,400 en el año 2012, a esa suma hay que actualizarla con costas, intereses y honorarios que corren por cuenta de los demandados que perdieron. De igual modo, creo no pasa tanto pòr una cuestión de dinero, sino por poner fin a un tema de discusión que no dio la razón”.

Esto se resolvió el día jueves de la semana pasada, por lo que durante esta semana se notificará a las partes.