Carolina Leguizamón: Una persona arrastró un perro con su automóvil por 7 cuadras tirado por una soga. Hoy es noticia provincial

La persona que radicó la denuncia en contra de una persona que arrastró un perro con su automóvil, Carolina Leguizamón, en contacto con TN Esquina manifestó lo sucedido. Dijo: “a las 7 de la mañana cuando llevaba a mi hijo a la escuela encontré este animalito tirado. cuando regreso de la escuela veo que no podía caminar, ya le estaban llegando las hormigas. En ese momento me comunico con una persona que es parte de la Asociación de Animales Abandonados. Hasta ahí me quedé tranquila sabiendo que ya lo iban a socorrer. Finalmente sobre el mediodía me encuentro que aún el animalito no había sido auxiliado. Acudimos con los chicos del barrio, lo lavamos y le trajimos agua y comida. Llamé al Priar y me dijeron que no tenían móviles. Lo que necesitaba era un vehículo para llevar hasta la veterinaria o al Galpón”.

“Cuando estamos con los chicos haciendo la plazita veo que mi vecino iba con una soga y me puse contenta porque lo iban a ir a auxiliar. Pero luego veo que lo llevaba atado atrás de su vehículo, alcancé a filmar un poco. Yo me quedé helada. Él se iba gozando con el animalito así y tocando bocina y lo llevó hasta arrastrando hasta media cuadra antes de la planta cloacal”.

“Ayer fui a radicar la denuncia. Desde el primer momento quise hacer una denuncia penal. Fui al Priar y el policía me tomaba supuestamente la denuncia. Cuando le pedí una copia de la denuncia el policía se sorprendió. Luego habla con otro oficial y allí recién me toma la denuncia. Lo único que no me entregaron fue la denuncia porque el jefe no estaba, pero la denuncia está”.

“Era un animalito indefenso y hacerle una maldad así creo que no se le hace a nadie. La Asociación de Animales iba a hacer la denuncia penal en Fiscalía hoy” Este caso se viralizó y los medios provinciales se hicieron eco, sin embargo el responsable de este hecho aunque fue detenido ya recuperó su libertad.