Carnaval 2018: Con el sonido de las dos primeras noches de corsos se retrocedió no 50 sino 100 años

En contacto con TN Esquina el Sr. Pedro Corda dirigente de la comparsa Carú Curá y miembro de la comisión de carnavales Esquinenses CU.MU.CA.E, nos conto respecto a las dos noche de corsos lo bueno y lo malo, como así también la recaudación.

“El día viernes no fue una muy buena noche respecto a la cantidad de entrada que se vendieron, pero si el sábado fue una muy buena noche como hace tiempo no tenemos, me refiero que años anteriores tenemos problema con la inclemencia del tiempo”.

“El viernes se vendieron 2200 entradas ya el sábado se duplico esa cifra por que llego a las 4300, tenemos que tener en cuenta que eso se recaudaba un sábado común lo que se recaudo el viernes, el año pasado eso se recaudaba en un sábado que no podíamos pasar de 2700 entradas”.

“El sonido es una queja generalizada que nos vive complicando, cada uno le atribuye un motivo en especial, pero yo creo más que nada que el evento nos supera a todos, nos es fácil es muy largo el trayecto que hay que cubrir con sonido, no es lo mismo hacer una prueba de ensayo toda la tarde cuando no hay gente, que hacerlo después en el corso por que el publico absorbe mucho el sonido y eso hace que la intensidad se venga abajo”.

“Después tenemos muchas más razones que complican la situación como una conexión que casi explota todo el sonido central eso paso el viernes, donde se tuvo que recurrir a equipos alternativo y el día sábado fue las mismas complicaciones que tuvimos casi el doble de público sobre la AV. Mitre”.

“Es probable que la empresa que se contrato no esté preparada para semejante evento, por lo cual no me voy a sacar la responsabilidad de encima pero cuando uno hace los contrato queda sujeto que la práctica se haga ese mismo día del corso, es decir que nosotros tenemos resultado el día lunes recién; el año pasado teníamos otra empresa que esa no se pudo contratar porque nos salía muy caro, si bien se mejoro en el precio pero no así en la calidad”.

“Si no era por los carros de sonido de las comparsas grande como Carú Curá y Yasí Berá que fueron contratados a otra empresa habría sido lamentable, si bien yo hablo de mi poco conocimiento de lo que es sonido, si bien cuando uno contrata queda sujeto que el contratista te asegure lo mejor pero lo comprabas recién el día del coros”. Expreso

“Se le va ser una quita de dinero a la empresa del sonido porque eso ya está estipulado en el contrato, que al no cumplir con la expectativo de lo que estaba pautado como así también a las comparsas que no cumplan con los horarios, pero sabemos que eso está sujeto al tema del sonido. Como le paso a Yeroqui Porá la primera noche que salió tarde porque no andaba el carro de sonido y tuvo que hacerlo sin carro”. Culmino Corda