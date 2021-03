El Municipio de Esquina rendirá homenaje a Raúl Ricardo Alfonsín dando ese nombre al Patio de Honor del Palacio Municipal este 30 de marzo a las 20:00.

El secretario de gobierno de Esquina, Carlos Bianchi, en comunicación telefónica comentó sobre esta iniciativa que surgió desde el área del que forma parte y está a cargo.

“Estamos muy contentos, tuvimos la iniciativa nosotros y el intendente aceptó la propuesta de este nombramiento. En estos momentos el patio está siendo refaccionado para dejarlo en condiciones para este acto. En mi formación política, valores y convicciones, Alfonsín tiene mucho que ver. Estoy contento porque Hugo no me pidió que bajara mi bandera, sino al contrario” expresó Carlos a inicios del dialogo.

Respecto a la postura de algunos dirigentes del sector Radical, Carlos objetó “a todos nos encanta el himno radical y la Lista 3, pero el Radicalismo es otra cosa, es nuestro comportamiento hacia la gente, es nuestra respuesta al desposeído y en ese sentido debería manejarse. El partido se manejó en otro sentido, desde un lugar más conservador y fue, justamente, por lo que el Radicalismo luchó mucho tiempo. Desde mi lugar yo sostengo los valores radicales. El estado tiene que actuar como un amor de madre, que esté para todos sus hijos pero ayude al que más lo necesite, porque esa es su responsabilidad”.

“En el grupo de trabajo queremos demostrar que trabajamos con libertad, todos los radicales están invitados para hablar conmigo si así quisieran, cualquiera propuesta que llegue a ser superadora la vamos a tomar, es momento de tener gestos de grandeza en política y no cerrarse. Hacer oposición por oposición no sirve para nada y la gente no espera eso, sino que lleguen soluciones en común. La política tiene que ser una herramienta transformadora, tenemos que ser responsables desde el lugar que nos toca y tratar de aportar en la sociedad” indicó.

Encaminadas las próximas elecciones municipales, el secretario sostuvo “hay una apertura política y hay un tratamiento como socio por parte del intendente. Todos los gobiernos de la provincia, y Esquina en particular, hace años que son coaliciones. En este caso, la libertad con la que el intendente nos permite trabajar es algo para comentar a los correligionarios, a pesar de algunas críticas que recibe. Yo voy a trabajar junto al oficialismo, por más propuestas que haya, pero todo se irá viendo de acuerdo a lo que sirva para la coalición, uno no tiene que tener apetencia desmedida. La construcción política es difícil, pero hay que estar pre dispuestos para mejorar a la ciudad”.

Asimismo aclaró “soy muy consciente del equipo de trabajo que se está armando y la gente que apoya lo que hacemos, creo que estamos muy bien, yo me siento bien en la Secretaría de Gobierno. Si alguna persona del radicalismo, supongamos una mujer, llegara a conformar la fórmula junto al intendente sería espectacular, más si comparte nuestra visión hacia Esquina. Tenemos mujeres muy valiosas dentro del partido y hay que seguir impulsando su participación”.