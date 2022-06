Entrevistamos al Vice Intendente Carlos “Tanti” Bianchi, sobre el tema que estuvo en nuestro programa esta semana, que es la legislación que hay sobre el servicio de remisería en la ciudad de Esquina.

– Carlos, quisiéramos hablar de varios temas, pero el tema principal es hablar sobre los remises. En esta semana se estuvo hablando sobre la legislación que hay sobre este tema.

– Así es, es un tema sumamente importante.

– Vemos que el servicio sufre algunas carencias y vemos que hay falta de legislación. Una Concejal nos dio la razón en ese sentido.

– La verdad es que desconozco cómo se manejaba antes, pero estoy orgulloso de cómo estamos trabajando. Ahora, si bien hay muchas cosas que estoy aprendiendo, este es un Concejo con mucho trabajo legislativo, con mucho consenso y mucha comunicación entre todos los integrantes. Si bien yo cometo algunas fallas por inexperiencia, venimos trabajando muy bien.

Entendiendo que este es un año donde tenemos que legislar sobre cosas importantes, para que no se mezclen como sí pasó el año pasado, dónde fue un consejo que no dio ni un fruto. El año pasado sí venía un proyecto de un lado, no era aceptado por el otro y eso no nos llevó a ningún lado.

Sobre esta temática en particular, podemos hablar mucho tiempo. Hay distintas posturas y obviamente este consejo tiene que legislar al respecto. El único conflicto que vamos a tener, es que tenemos remises en Esquina con vehículos muy humildes. ¿Cómo hacemos para que estas personas puedan seguir trabajando? Lamentablemente no hay empresas, como si hubo en su momento que invertían en sus móviles. Hoy hay vehículos que son aún más antiguos y es una complicación, porque todas las legislaciones exigen un máximo de diez años de antigüedad.

Después está el tema de la tarifa, en decretarlo como servicio público.

Cuando era secretario de gobierno, yo traté de hacer algo parecido, pero en la pandemia no teníamos tránsito en la terminal. Quisiéramos trabajar cómo se trabaja en Buenos Aires, que sea un remís de confianza, inscripto, que sea una persona de confianza la que maneja. Acá según la cara de la persona que sube, se le sube la tarifa.

– Es algo de lo que veníamos hablando al respecto, a lo que haces mención. Nos han llegado mensajes que por cinco cuadras le cobran $1000, como dijo la Concejal Lauritto.

– Así es, de esa forma estamos recibiendo a los turistas que se va a sentir estafados de entrada. Nosotros somos una ciudad turística y somos la ciudad más turística de la provincia, en una provincia que es turística. Esquina es muy importante a nivel turístico provincial.

Nos falta que nosotros nos empecemos a ver así y a legislar así en ese sentido. Y que haya un compromiso de los operadores turísticos. En Esquina todos trabajan de forma individual, no hay un trabajo en conjunto pensando en Esquina.

– Nosotros queremos que definitivamente Esquina tenga un perfil turístico y que aprendamos a convivir con ellos, a saber vivir del turismo y con el turismo.

– Quiero felicitarlos por instalar el tema, que es tan importante, porque hay algunos temas que no están en la agenda porque los perdemos de vista.

Yo creo que para darle un tratamiento correcto, se debe hacer un trabajo, empezando llamar a las partes, crear los debates correspondientes.

– Ayer hablamos con una persona que había acercado al Concejo un proyecto, ¿Se puede trabajar sobre eso?

– En lo particular lo desconozco. Hoy ya estaba por pedir este proyecto y en base a eso, llamar a las partes y comenzar a discutir, para ir llevando adelante el proyecto. Nosotros no tenemos nada legislado, es una materia pendiente.