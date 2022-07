-Vamos con el Presidente, en este caso del Concejo Deliberante y Vice Intendente, Carlos Tanti Bianchi. Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?

-Carlos. Queríamos hablar un poco respecto a qué va a pasar. ¿Comienza el receso de vacaciones de invierno y qué va a pasar en el Concejo Deliberante? ¿Sería hoy la última sesión o no?-

-“Todavía no lo conversamos. La práctica legislativa siempre pasó eso, eh? Tenemos un inconveniente en particular. Digamos que decidieron, pueden o casi no pueden seguir trabajando de concejales. Sesionar es complicado porque necesitamos la asistencia del personal acá, que en realidad son los que se ponen la camiseta después y transforman todo lo que se discute, lo que es, lo que se vota y demás en la ordenanza respectiva. Digamos que sin ellos el concejo no funciona y bueno, entonces siempre se llega a un acuerdo acá, eso es lo que tengo entendido. Nunca se sancionó en la historia en estas dos semanas, claro, por eso, pero también a la vez de hoy, seguramente que vamos a estar todos juntos, vamos a charlar sobre el tema, cómo vamos a hacer en el caso que necesitemos una legislación medianamente urgente”-

-Así que pueden llamar a sesión extraordinaria, y ¿si seguimos con lo mismo, sería ordinaria, no?

-“Claro, pero en realidad con los concejales obviamente no tienen vacaciones, pero siempre se hace por práctica legislativa lo que nos pasa a nivel provincial y nacional, que en estas dos semanas, no sé, no se sanciona para que el personal también se tome un descanso, porque por H o por B los estarían molestando.

Hay trabajos digamos de largo plazo que se están trabajando. Y otros que son, por ejemplo, el orden del día de hoy. A largo plazo no sólo estamos trabajando, cosas importantes como es el juicio que tiene la Municipalidad de gestiones anteriores, estamos trabajando el juicio que debemos iniciar o cómo debemos empezar a manejar la causa de la DPEC, una causa muy importante que desde que asumí este rol empezó a tomarlo con mayor seriedad, digamos, y todos los concejales están trabajando, se reunieron con el ingeniero, lamentablemente, es decir con el ingeniero Ferreira. Digo que tuvo una excelente predisposición él, pero lamentablemente de parte de la empresa sí hubo una malísima noticia diciendo que se dirijan a otra persona que no, no podían contestar eso y la verdad es que Esquina a Esquina no la gestión Benitez, ni a la gestión de nadie, la DPEC le debe muchísimo dinero, pero es muchísimo dinero porque como todo Esquina sabe somos los que estamos haciendo la reparaciones y creo que esta cuestión también tiene autoridad moral para decir que fue la que más ilumino Esquina encima reduciendo los gastos de consumo de alumbrado público porque son con luminarias nuevas con nuevas tecnologías y hay un convenio firmado en 2002 que se va renovando automáticamente, que no se está cumpliendo por parte de la empresa”-.

-En el transcurso de la semana pasada se aprobó en el senado con corrección por lo tanto deberá volver a diputados, la ley de paridad de género en el tema de las listas. ¿Debe ser aplicado en forma directa en los Concejos?-

-“Yo creo que debe ser aplicado en forma directa, pero igual seguramente nos adheriremos a esa ley. Igual esa ley tiene una controversia porque no es una paridad completa la que se votó en la provincia.

Lo que reclaman distintos sectores es que la sustitución sea completa, y en este caso no lo es. En mi opinión en particular nosotros debemos luchar por la paridad de género, seguimos en una sociedad que es machista y donde tenemos preponderancia los hombres en este ámbito, entonces es necesario, y es necesario que se garantice que sea una paridad real”-