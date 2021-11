Luego de las elecciones generales y municipales del domingo 14, el candidato electo a vice intendente dentro de la alianza ganadora “Siempre con Vos”, Carlos ‘Tanti’ Bianchi, visitó los estudios de La Mañana de Noticias para compartir cómo vivió la gran fiesta cívica que lo hará asumir en el mandato de la nueva gestión municipal para los próximos cuatro años.

“La verdad estoy muy contento, si bien pasé muy tranquilo estas elecciones porque estuve consciente de todo lo que hicimos en campaña, estoy muy agradecido por el apoyo de Esquina pero, también esto conlleva la responsabilidad de asumir y hay cierta presión interna de trabajar para llegar a cumplir con las expectativas de la mayoría de los ciudadanos”, expresó a inicios del dialogo.

“Teníamos expectativas en los resultados y si bien, en los recorridos notábamos ese acompañamiento, no esperábamos que fuera tanto. Nosotros cumplimos con los parámetros de campaña, teníamos gestión para mostrar y no sólo eso sino también política, el estar en contacto con la gente, tomar decisiones en conjunto y visitar todos los barrios. Nosotros conformamos una alianza muy solida y muy real que venía trabajando, sin hacer distinción política”, agregó y remarcó “Creo que los resultados en votos obtuvimos por lo que cumplimos en campaña, con el objetivo de que la gente al momento de elegir, piense en los candidatos a intendente y vice, y en los candidatos a concejales. Quedó claro que la gente eligió enfocándose en la figura de Esquina, entendiendo la diferencia entre una elección local y provincial”.

En cuanto a la asunción próxima al cargo, afirmó “Milito desde chico pero, hoy me doy cuenta que el ciudadano siente más poder en el mismo a la hora de elegir y eso es importantísimo, me alegro mucho de que sea así. Lo que debemos hacer nosotros, por lo menos, lo que yo creo, viniendo de raíces alfonsinistas, es crear mucha más democracia y participación, es la política que implementamos. Para trabajar en esto se requiere de la participación de otros sectores políticos y por supuesto que los vamos a invitar. Tengo una excelente relación con quienes fueron candidatos a vice intendente en las otras listas, voy a juntarme para hablar sobre el proyecto de presupuesto participativo y ver qué opinión tienen al respecto”.

A su vez, consideró “Tengo la responsabilidad de generar los canales de participación, he visto muchos jóvenes apoyando y queriendo formar parte, y me parece que eso es fundamental”.

“También debemos trabajar en las demandas que Esquina tiene además de obras, que es la de contar con lugares de entretenimiento, algo que jugará un papel importante para el turismo para qué este no sólo sea del sector pesquero. Hay mucha gente que viene a pescar pero no pisa el centro de la ciudad. Las ofertas se crean en base a la demanda y creo que podríamos ir articulando con los distintos organismos para ese tipo de política. La ganancia será no sólo para Esquina sino también para toda la provincia”.

Por otro lado, respecto a su intención de reconstruir el Partido de la UCR, dijo “Tengo pensado hacer esto hablando con los afiliados para que sean más partícipes y haya más democracia. Escuché a muchos en la campaña y por eso me acompañaron también. Muchos quisieron meter la idea al afiliado sobre la alianza que hice, como si las otras listas no lo hicieron. Esquina es aliancista, eso está comprobado hace años. Creo que el partido se está olvidando de que es una herramienta de transformación, no sólo sirve para obtener un sello, hay que terminar con esa ‘jugarreta’. Que yo trate de recuperar al partido no quiere decir que vaya a estar peleado con Hugo, él es muy abierto para eso. El partido tiene un rol que hoy no lo está cumpliendo y es por eso que quiero hacer esto, no para catapultarme hacia algún lado”.

Finalizando con el dialogo, el nuevo vice intendente expresó “Como vice además de presidir y estar dentro del poder legislativo escuchando y convocando voy a desempeñar mi función ejecutiva. Estamos trabajando en ese sentido, también en articular las políticas necesarias. Nos tiene que doler el dolor ajeno, sino, hay que dejar de hacer política”.-