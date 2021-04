Este miércoles 31 de marzo el Municipio de Esquina rendirá homenaje al Dr. Raúl Ricardo Alfonsín imponiendo su nombre al Patio de Honor del Palacio Municipal.

Por razones sanitarias el acto será transmitido en vivo por las redes sociales del municipio para que la comunidad lo pueda compartir desde su casa, a partir de las 20 horas.

El secretario de gobierno de Esquina, Carlos “Tanti” Bianchi, en comunicación con La Mañana de Noticias comentó al respecto.

“Esto fue una iniciativa nuestra, surgió el día del militante radical y hoy, en fecha de conmemoración de su fallecimiento hacemos esto. El patio estaba muy abandonado, con las refacciones quedó hermoso. Es un honor que lleve el nombre de Alfonsín, siendo una figura política que incluye y no que excluye. Los que lo militamos en sus valores y principios creemos que está más vivo que nunca2 expresó el secretario a inicios del diálogo.

“Por la situación epidemiológica no se puede aglomerar gente, pero lo vamos a transmitir por las redes porque sería lindo que muchos puedan participar. Creo que es importante volver a militar la democracia después de una ruptura de códigos que hubo, poniendo en duda muchos valores en la sociedad” agregó y continuó “esto, más allá de que no sea algo partidario, es muy importante para los radicales porque al momento de formar parte de este gobierno y asumir nuestra responsabilidad, lo primero que dijimos es que veníamos a hacer radicalismo y el intendente afirmó que para eso nos invitó. Los gestos que está teniendo para poder hacer este tipo de cosas es algo que destacar, no es nada fácil”.

Asimismo contó que “lamentablemente la fuente todavía es una materia pendiente, hay que arreglarla, pero la pudimos ornamentar, el resto del patio quedó muy bien. Hay invitados que vienen de otros lugares a participar. Vamos a hacer un resumen de este acto para quede grabado. Esto es un orgullo que sirve pata recostarnos en nuestra moral” remarcó Bianchi, finalizando con la comunicación.