Luego de varios días de espera por conocer la definición de listas de los distintos espacios y sectores políticos locales, el oficialismo, encabezado por el intendente Hugo Benítez, -quién irá por su reelección-, integra a referentes de otros partidos en la conformación de la fórmula que presentará para las elecciones del 14 de noviembre.

El secretario de Gobierno Municipal, el joven referente radical, Carlos “Tanti Bianchi, será quien acompañará al intendente como candidato a vice, y a través de un contacto telefónico, comentó “Estoy muy contento y agradecido con el intendente por confiar en mí y permitirme sumar para su proyecto para noviembre. Yo sabía que él iba a considerar mi nombre en un lugar que él considere necesario para ganar, vamos a gastar hasta la última gota de sudor por eso. Estamos convencidos del proyecto y su apertura política, estoy convencido, sobre todo como radical me siento muy contento en ese sentido. Vamos A buscar a la sociedad para que evalúe esta gestión, no solo lo que se hizo, sino la forma en la que se hizo y estamos haciendo, creo que eso dio un salto en cuanto a la calidad institucional”.

“Gracias a dios esto ha tenido buenas repercusiones, hubo mucha gente felicitándome y sumándose para ayudar en lo que va a ser esta campaña electoral. Tengo el apoyo de muchos radicales que entienden mi compromiso y voluntad de trabajar para reconstruir nuestro partido, sin meterse en cuestiones orgánicas y demás, hay cosas que ya no van más. Los radicales somos democráticos, tenemos que escuchar a la ciudadanía”, agregó.

Por su parte, expresó “Desde afuera se pueden presuponer algunas cosas pero, a quien me pregunte le voy a comentar la forma con la que se trabaja con Hugo Benítez, hay libertad para trabajar, sin egoísmo político, dejando que cada uno aporte y nos hagamos cargo, y creo que eso, después de haber militado tanto en mi partido, es algo que hace mucho no pasa. Hay una generosidad amplia en esta gestión y creo que se demuestra con mi participación en la formula”.

“Por lo que me están manifestando, creo que son muchos los radicales que me van a acompañar, entendiendo que, voy a trabajar incansablemente a partir del 15 de noviembre para reconstruir nuestro partido, en donde cada afiliado sea partícipe y no donde haya iluminados que tomen decisiones. Este partido resultó bastardeado por mucho tiempo y eso hizo que se fueran muchos afiliados”, señaló.

Asimismo, aseguró “Nosotros tenemos un proyecto, no sólo para un próximo gobierno, sino también para una ciudad de acá a veinte años. En lo que me toca a mí como es el Concejo Deliberante, la primera medida que voy a tomar, por la que ya estoy hablando con muchos partícipes, es poner en funcionamiento el Concejo Económico y Social que, depende del vice intendente. Esto permite una apertura a la ciudadanía de distintas índoles. Veo qe hay mucha disposición para ello para una Esquina mejor, que es lo más importante”.

Por último, el candidato dijo “Durante todo este tiempo que trabaje en la gestión cumplí con mis tareas institucionales y horarios, por lo que estamos pensando en poner pausa a esas actividades para abocarnos de lleno a lo que será la campaña y conocer más la realidad de la ciudad para poder brindar soluciones integrales. Hay proyectos muy importantes que tenemos, hay cosas que son fundamentales y estamos gestionando eso”.

Finalizando con el diálogo, el candidato Carlos Bianchi anunció que ya está aprobado el proyecto que pondrá nuevamente en funcionamiento el cine municipal de Esquina.