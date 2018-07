Carlos Pino: “El peronismo necesita acción, necesita una persona que lo lleve, necesita a alguien que lo identifique”

Carlos Pino periodista, colaborador de la Mañana en impacto 97.5 y TN Esquina desde corrientes habla de la realidad política. Dijo “El peronismo necesita acción, necesita una persona que lo lleve, necesita a alguien que lo identifique. Los intendentes no quieren saber más nada con los dirigentes actuales, porque ellos fueron los que le llevaron al fracaso. El Intendente de Paso de los Libres dijo: Camau no vino en mi campaña y cuando yo gané me quiso levantar la mano. Otra cosa que el peronismo no está aceptando es que Nito Artaza y Roldán sean los oradores de ellos”.

“Dentro del K peronista todavía hay gente que le piden que empiecen a armar movilizaciones, en medio de todo eso se meten los gremialistas. Los docentes ya están bajando línea a los gremios, están diciendo “nos juntamos todos porque sino de esta no salimos” Se une el Poder Judicial, se une la policía, se une gente que también está metida dentro del gremio de la CTA. Eso hace de que ellos se estén moviendo de a poco parea todos lados”.

“Cuál es el temas? Ellos necesitan acción, necesitan movimiento. Capitanich cuando vino dijo “Si quieren cambiarlo cámbienlo, pero necesitamos que alguien aparezca”. El Ex Intendente no puede ser candidato porque tiene una causa abierta. Vamos a ser realista Cemborain fue del Panu, nunca fue peronista y ahora quiere liderar una franja del peronismo”.