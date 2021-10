Carlos Oviedo y Norberto Fernández Codazzi son los candidatos a intendente y vice intendente de la fórmula dentro de la alianza Juntos Somos el Futuro para las elecciones municipales que se llevarán a cabo este 14 de noviembre junto a las generales.

En la mañana del miércoles, los candidatos visitaron el estudio de La Mañana de Noticias para hablar sobre su candidatura y los proyectos que proponen a la comunidad esquinense para los próximos años.

A inicios del diálogo, el candidato y actual vice intendente), Carlos Oviedo, expresó “Ya estamos trabajando y lo hacemos a contrarreloj porque, se tiene muy poco tiempo, por lo que agradecemos el espacio que los medios brindan para poder llegar a todos los ciudadanos. Estamos capitalizando el tiempo y distribuyéndonos las tareas para tratar de alcanzar a todo el Departamento de Esquina”.

“Hace tiempo atrás, expresé que no formaría parte de ninguna fórmula, y como muchos dicen, la política es el arte de lo posible y verdaderamente estamos cumpliendo con la palabra empeñada, en muchos posicionamientos. Desde el primer momento, incluso, ofrecí dentro del espacio en el partido en que estoy, y represento la oportunidad de que sean otros los candidatos. La actividad política en sí, demanda de cierto desgaste en el estado de salud, por lo menos para lo que realmente estamos enfocados en tratar de generar una expectativa o buen servicio. No había alternativas, más aún, teniendo en cuenta cómo terminó el cuadro y la situación política en Esquina, sabíamos que e intendente iría por su reelección como así también el ex intendente Bianchi. No tuvimos alternativa de generar una opción por cómo veníamos trabajando y no ha sido fácil, en medio tuvimos que superar una serie de circunstancias pero, hoy realmente estamos muy conformes con el armado que se ha realizado, la última palabra la tendrá la gene de Esquina”, manifestó.

Asimismo, afirmó “Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo, tenemos muy buen posicionamiento, teneos nuestro estudio de consultoría, uno debe hacer relevamiento y ver cosas le interesa a la gente que se hagan desde la parte gubernamental; las necesidades, urgencias y desafíos. Nosotros tenemos esa información propia, además, tenemos un trabajo muy importante aunque también sabemos que falta madurez política e institucional. Esquina es un municipio muy importante pero, está alejado de la evolución en su organización como estado. Una cosa que quiero valorar es que nosotros convocamos a una reunión institucional como corresponde, también acompañamos a la comisión de la Juventud y de Mujeres, nuestra sede estuvo repleta de dirigentes de todo el Departamento y yo no puedo omitir la decisión que se tomó, en todos los diálogos políticos se sostuvo de que yo esté en la lista pero no en lugares que en su momento dije que no iba a ocupar” y remarcó “No ha sido fácil porque, las maniobras y formas de manejarse nos remontan a años que uno considera que ya se han superado, prácticas de cuarta. Nosotros nos conocemos todos acá, entonces, sabemos sobre esas prácticas que algunos pueden llevar a cabo y, justamente, nosotros nos oponemos rotundamente a ese tipo de actitudes. En los próximos días habrá una reunión provincial con el partido en donde se nos va a respaldar. Ojalá que la comunidad de Esquina también pueda valorar esto, sobre todo, el equipo de gente joven, de distintos ámbitos, de distintas ideologías políticas, con distintas profesiones y con distintos liderazgos, queremos hacer un cambio generacional”.

Por su parte, el candidato a vice, Norberto Fernández Codazzi, expresó “Mi interés en la política en esta etapa es aportar desde el lugar que me toque. Lo que yo quería era integrar este equipo, no sólo para abstraernos de ese tipo de política vieja, sino también porque quería que se arme algo nuevo, con un grupo de trabajo diferente para posicionar a Esquina a otro nivel más productivo, económico y educativo. Yo trabaje un montón en distintas campañas para muchos dirigentes y, nunca me sentí tan cómodo con este equipo de trabajo en donde hay horizontalidad en las decisiones y familiaridad para trabajar. Cuando no hay comodidad para trabajar en equipo se nota., uno puede armar un equipo técnico con los mejores profesionales del área, pero si no hay calidad humana, si no se llevan bien, si no hay buena fe, ese equipo no funciona”.

Retomando la palabra, Carlos Oviedo habló sobre su ex compañero de fórmula, Nicolás Davicino, quien en principio estuvo ocupando la candidatura de vice, sin embargo, decidió bajarse, dejando el lugar para Fernández Codazzi.

“Sólo tuve una comunicación telefónica con Nicolás, será el quien deba dar las explicaciones de manera pública, lo que sí note es que ciertas personas buscaban hacer un embudo sin permitirme construir un frente. Quizá mucha gente no lo sabe pero, tuvimos una reunión con el gobernador Gustavo Valdés, -al cual apoyamos incondicionalmente y trabajamos dentro su espacio- que se dio en la gobernación con los presidentes de todos los partidos políticos y hablamos para trabajar todos juntos, posteriormente se estaban haciendo los estudios de consultoría, se iba a llamar a reunión y allí íbamos a estar los tres candidatos que nos estábamos midiendo, es decir, el contador Rohner, Pipo Bianchi y quien habla, pero esa reunión no se hizo y los estudios de consultoría no se pudieron ver aunque muchos sabíamos los resultados. Eso llevó a que exista cierta falta de garantía. No tengo ningún problema personal con Bianchi pero, siempre le dije que yo no podía cometer un acto de incoherencia pública y acompañarlo en una fórmula. Considero que ponía en juego mi prestigio personal, sea mucho o poco, pero que a mi me importa mucho, yo desarrollo otras actividades aparte del ámbito político y por eso cuido mi nombre, con lo poco o mucho que pueda valer. Por un cargo político o circunstancia no lo iba hacer, aunque también entendía que habría una oxigenación, sin embargo, yo creo que el regreso de una persona que ya estuvo en el poder ejecutivo sea bueno. Durante su gobierno fui perseguido, pero jamás usé el tema para hacerle mal porque, lo respeto como profesional y también por los trabajos sociales que realiza, pero siempre tuve el posicionamiento de que las reelecciones no son buenas. Creo que en cuatro años uno puede dar todo y después renovar. Muchos pensaron que me iba a doblegar, pero finalmente se hizo este espacio. Nicolás me dio sus motivos, los cuales no comparto pero los respeto. Me hubiera encantado que nos acompañe”.

En cuanto a su actual compañero de fórmula, expresó “Norberto es una personas que, como dijo, ya estuvo desde antes acompañando y aportando, lo hacía en silencio. Es un experto en leyes y se necesita de ello. El mismo tuvo la generosidad de construir este espacio y estar a disposición en el lugar que le tocara”.

“Es verdad que muchas cosas hacen que no sea creíble la palabra en la política, yo comparto eso con mucha gente, lamentablemente por algunos, somos otros los que pagamos los platos rotos, pero también creo que debemos construir y demostrar qué clase de personas políticas somos. Hay que cargar la mochila y tener esa responsabilidad. Estoy muy convencido de que esto va a cambiar”, agregó Fernández Codazzi.

Por otro lado, Oviedo comentó “Estuvimos en una reunión para la creación del Parque Industrial, el proyecto pasó a mas a todas las comisiones y se necesita de siete concejales, pero se logró cinco. Todos deberíamos estar interesados en el Parque Industrial porque es una de las herramientas que va a cambiar la vida de muchos esquinenses. Ahora tenemos el proyecto organizado y adecuado al inmueble y posibilidades que tenemos. Es cuestión de ponernos de acuerdo para empezar, pero muchos políticos no quieren que esto se realice”.

“El día viernes tendremos una audiencia pública por un tema que preocupa desde hace décadas que es el Basural a cielo abierto y, no está habiendo el interés que esperábamos como ocurrió con la audiencia por la obra del tendido eléctrico de Zeni. ¿Cómo se pretende que haya así interés por parte de la gente?, la mayoría está descreída y tiene razón. Uno de los motivos por los que ya no quiero estar en el concejo es por falta en las sesiones y en las comisiones, o los temarios que se tratan. Creo que si uno no tiene tiempo de estar dentro de un cargo público, no hay que aceptar, no se puede estar dentro de un lugar trabajando sin ganas, menos si se trata del servicio a la comunidad. La gente tomó consciencia de muchas cosas y va a votar en base a eso”, señaló.

A su vez, Norberto consideró “Tenemos expectativas grandes, creo que vamos a andar bien, la gente estaba esperando un cambio. Siempre lo dijimos, somos una opción que viene a traer una propuesta diferente, queremos que evolucione Esquina, que se establezca el Parque Industrial, que mejoren los sueldos de los empleados municipales, que se trabaje con la juventud y sus problemas, hay muchos temas que nosotros vamos a tratar y vamos a buscar dar vuelta de la vieja política. Muchos dicen que no se tienen los recursos suficientes para hacer proyectos, sin embargo, no siempre se requiere de presupuesto. El 70% de proyectos que tenemos en mente, requieren más de un trabajo social y cultural que de dinero, y tenemos la capacidad para levar eso a cabo”.-