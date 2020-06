El proyecto de resolución que solicita al ejecutivo provincial la reducción de tarifas de servicios para los clubes y asociaciones deportivas de Esquina, se aprobó por el Concejo Deliberante la semana pasada. Sin embargo, este proyecto debió ser modificado ya que, en principio, no estaban en lista de beneficio todas las instituciones, como es el caso de la Asociación Esquinense de Bochas, la cual fue aprobación con modificación. Esto genera ciertas dudas si las modificaciones fue aprobado en el recinto. La duda se presento cuando un presidente de una institución deportiva publica en sus redes sociales el proyecto sin modificación.

“Durante la sesión se modificó la inclusión de algunas instituciones. En principio, se sugirió la incorporación del club ‘Deportivo Esquina’, Asociación de Básquet y Bochas, y la Liga de Futbol” contaba el vice intendente Carlos Oviedo, presidente del H.C.D, a través de un contacto telefónico. Sin embargo, la duda surge por aquellos clubes que cuentan con sede en algún domicilio, lo que puede afectar la llegada de este beneficio.

“La intencionalidad, originalmente, fue beneficiar solo a los clubes y posteriormente sufrió esas modificaciones, tanto para los que cuenten con propiedad como para aquellos que alquilan. Quizá hubo un error de redacción, pero la misma fue corregida en la sesión. Ya se notificó a las asociaciones incluidas” acotó Oviedo, asegurando que la modificación se realizó correctamente.



La resolución Nº026 es una solicitud que deberá considerarse por el gobierno provincia y las direcciones de los servicios, y posteriormente, deberá verse cómo sigue el tratamiento de proyecto de ley.

En el día de ayer, se llevo a cabo una reunión especial donde todos los concejales participaron por un informe que llegó en contestación a una resolución que emanó el Concejo Deliberante, donde la empresa Aguas de Corrientes explica el cuadro situacional. La información oficial será publicada próximamente.



Por otro lado, Oviedo habló sobre la obra de tendido eléctrico en zonas del Rio Corriente de nuestra localidad, por la que se manifiesta la preocupación de los vecinos en cuanto a la seguridad, pidiendo el corrimiento de dicha obra.



“Apenas ingresó la nota fue leída y paso a la Comisión de Legislación y Gobierno. No obstante ello, por presidencia, emití una nota a la Dirección Provincial de Energía y al Municipio, a fin de que se me pueda informar y dar las autorizaciones que, a mi entender, seria través de una resolución administrativa como cualquier obra que se le otorgue al gobierno provincial. Por otra parte, también le corrí vista a la DPEC con copias de la nota a fin de que ellos puedan la información. Hasta el día de la fecha, esas notas no fueron contestadas” refirió el vice intendente. Asimismo, contó que próximamente se estará reuniendo con algunos vecinos que hacen la petición para abordar a la cuestión.