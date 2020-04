El miércoles al medio día se recibió el comunicado del veto total de la ordenanza Nº02/2020, que establecía la donación de un aumento del 14% en las dietas de concejales.

Para entender mejor esta cuestión, hablamos con el vice intendente y secretario del Concejo Deliberante, Carlos Oviedo, quien explicó que la Carta Orgánica Municipal otorga un aumento que debe tener el mismo temperamento para trabajadores de toda la planta municipal. Además comentó algunos aspectos que se reflejan en el gabinete, frente a la situación crítica por la pandemia.

“Años anteriores ya se hizo este tipo de planteo, con una situación muy parecida a la que se presenta ahora, el cual termino siendo favorable a la postura que nosotros habíamos impulsado. En este caso veo una mezcla de cosas. Por un lado veo la ordenanza 050 con el aumento salarial del 14% que no se pagó, por otro lado hay otra ordenanza que dona ese porcentaje y por otro lado hay una voluntad política de que no se otorgue esta ayuda, aunque no se diga públicamente. Hay distintas situaciones políticas, veo que se dice una cosa y se hace otra. Los bloques también tuvieron posturas muy rígidas que no han permitido un acuerdo. Todo esto deja en el medio dos cuestiones: un aumento salarial para empleados que necesitan y deben ser prioridad, y por el otro lado, una posible ayuda para el Hospital San Roque que, evidentemente, tampoco se va a materializar” manifestó Oviedo, sugiriendo la formulación de un dictamen para ver el funcionamiento de la actualización salarial.

“Hay que tener mucho cuidado y hacer un análisis con personas que entiendan del tema constitucional. Es penoso que en medio de esta cuestión quede el empleado municipal, el Hospital San Roque, ya que debemos estar más enfocados en lo que es la emergencia sanitaria. Creo que no se sinceran en sus posicionamientos. El intendente, si no quiere que ese dinero se destine al Hospital, debería llamarme y decirme que gestione los fondos para el municipio. No hay sinceramiento político, hay falta de claridad y de convicción de estar a la altura de las circunstancias. Hay egoísmos internos dentro del equipo del intendente” agregó, argumentando que las energías deben estar puestas en los trabajos conjuntos con el Comité de Crisis y no dejar para luego el resolver ciertas cuestiones.

Finalizando, el vice intendente acotó “Quizás son estrategias que cada cual está jugando y no se mide cuales son las consecuencias. No debemos esperar una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos o un planteo ante el Tribunal Superior de Justicia para cumplir con una ordenanza. El municipio viene con varios problemas institucionales”.-