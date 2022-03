El móvil de “Mañana de Noticias” se acercó para hablar con el Presidente del Partido Liberal de Esquina, el prosecretario del Concejo Deliberante, Carlos Oviedo, sobre la semana clave, donde el partido va a tener la posibilidad de cambiar sus autoridades.

– Estamos a sólo tres días de lo que va a ser el cierre para la presentación de las listas, para las elecciones internas del Partido Liberal, ¿No es así?

– Así es, por mandato de las autoridades partidarias, como todos los partidos políticos tienen que renovar sus autoridades partidarias a nivel provincial, así como estamos nosotros, lo están haciendo los demás partidos.

El Partido Liberal ha convocado el año pasado para la renovación total de autoridades municipales y provinciale, qué es el comité ejecutivo, el tribunal de honor y disciplina y la convención provincial.

– Vos, como presidente del partido departamental, ¿Tenés pensado renovar y seguir al frente de la presidencia del partido liberal acá en la ciudad Esquina?

Yo trato de mantener lo que digo, y lo que pienso, que en este contexto es muy difícil. La gente dice “sí” y quizás modifica la opinión, o te hice “si” hoy y mañana “no”. En mi caso personal, ya hay una decisión tomada hace mucho tiempo.

Por ejemplo, mi círculo familiar sabía que yo tenía una misión, que era la que me tocó afrontar, que fue quedarme a cargo de la presidencia del partido. Nunca lo he buscado en lo personal, cuando me han propuesto, yo nunca he aceptado porque soy parte del equipo siempre.

Hemos hecho una reestructuración, una renovación, un resurgimiento del Partido Liberal. La conclusión final es que tenemos que estar fortalecidos, porque realmente pudimos mejorar las condiciones en la que estaba el partido. Poder encarar conjuntamente la posibilidad de que tengamos una casa propia, con este contexto económico y social que estamos viviendo.

La casa del Partido Liberal está abierta a la comunidad, para que todos usen el salón, las instalaciones. Que se haya podido lograr tener un vehículo propio. Y todo el equipamiento que se dio, fue contribución de la gente. Logramos reconstruir el partido en los barrios, buscar referentes que puedan acompañarnos, mostrar nuestras ideas y lo más importante, el trabajo que se hizo en las secciones rurales.

Más allá de las dificultades que pudimos afrontar, el saldo final es favorable. Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo.

Estuve pasando una circunstancia de salud muy delicada, entonces pienso que merezco un descanso, y dar lugar a otras personas, que es lo que yo siempre inculque. Impulsar y formar otras personas para poder presidir el partido, en algún momento en alguna candidatura, sin importar su condición económica o cultural.

– Entonces vos no vas a ir por la presidencia del partido, pero el oficialismo ¿Va a presentar lista o busca una lista de consenso?

La idea es buscar una lista de consenso. Yo por mi parte voy a estar ayudando y colaborando en lo que esté a mi alcance, pero ya con un lugar de trabajo mucho más tranquilo.

Tenemos la posibilidad de armar una buena lista de trabajo, donde uno siempre espera que haya un consenso. Corresponde que yo dé lugar a otras personas.

– ¿Está muy lejos o muy cerca esa lista de consenso?

– Hoy nos vamos a reunir y por lo que tengo entendido, hay un solo grupo, una sola comisión, que es la que integramos los miembros del comité y algunas personas más.

Personalmente desconozco si es que hay una lista alternativa. Nadie se acercó a comentarme.

Estamos buscando una persona que se haga cargo, que tenga compromiso y el respaldo necesario, porque en el caso particular del Partido Liberal, es una institución que se auto sostiene con los aportes y las colaboraciones que hacen los allegados. No recibimos donaciones, ni dinero de la política para mantener el Partido.