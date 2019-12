El vice intendente y Pte. Del H.C. D, Carlos Oviedo, en contacto con “La mañana de noticias” se refirió a su relación con el intendente de Esquina, Prof. Hugo Benítez.

Oviedo volvió a remarcar la persecución política que siente hacia su persona y expresó que “hace muchos meses que no hay diálogo con el intendente; me hubiese gustado que me diga en la cara lo que tenia para decir sobre mi persona; aparentemente no quiere dialogar conmigo o no tiene el coraje suficiente para decirme lo que tiene que decir.”

El funcionario además hizo unas fuertes declaraciones en lo que respecta al Intendente y su “Manipulación” del H.C.D; dijo “Él demuestra que quiere someter al concejo, quiere manejarlo, es decir, está violando de alguna manera todo lo que ha prometido en campaña, en lo que se comprometió. Más allá de eso, creo que el tema institucional no se puede mezclar con temas políticos.