Carlos Oviedo: “Los concejales tienen que legislar, el servicio de Remis, hace mucho que se tendría que haber hecho”

Carlos Oviedo, Vice Intendente y Presidente del Concejo Deliberante, habló con nosotros a través de la Mañana de Noticias sobre la situación de los remises en el playón de Terminal.

“El tema de los remises es un tema que nunca se resolvió”, inició diciendo Carlos Oviedo en la comunicación. A pesar de haber una ordenanza, bastante antigua y modificada hace ya tiempo, no resultó fructuosa.

“Nuestra ordenanza, comparativamente con otra, es muy diferente con respecto a modelos de autos”, apuntó también como uno de los motivos que dificultó actuar sobre la cuestión en sí.

Carlos Oviedo comentó que otros de los problemas era que “no se sabe cuántos son los remises habilitados o cuantas remiserias están inscriptas como tal, teniendo en cuenta las exigencias que hay con la actividad que ellos realizan y la situación que estamos viviendo quizá, no se permita regularizar”.

“Puntualmente tengo algunos comentarios con el tema que se han suscitado diferentes hechos en lo que es la terminal de ómnibus, pero técnicamente ahora no sé lo que está ocurriendo”.

Mencionó haber estado en una reunión informal durante esta semana donde se trató la cuestión de que los concejales se iban a abocar a trabajar sobre el tema. “También intereses que dan vuelta sobre ese tema y se deben solucionar, pero no viene de ahora sino desde hace mucho tiempo”. Aseguró también que “cuando se quiso avanzar hubo mucha oposición de los remises”, tal vez, por la falta de trabajo que podría acarrearse.

“Hay que ver cuántos remiseros están en regla o, buscar un sistema donde el municipio ayude a que ellos regularicen su situación”.

“Regularizar fundamentalmente haciendo una normativa general actualizada a los tiempos que vivimos, intervenir en las tarifas y por supuesto las condiciones mínimas que debe tener un remis ya también hay reclamos por parte de pasajeros del servicio que, por ahí prestan “.

Carlos Oviedo decía que se encontraban en una encrucijada y que tanto las remiserias y remiseros particulares como la municipalidad debían reunirse. Indicó que este trabajo es netamente el deber de los concejales. “Tienen que empezar a abocarse a temas centrales porque es muy importante. Si esos problemas se arrastran y no se resuelven desde el estado, empiezan a haber conflictos particulares o personales entre ellos”, decía, apostando a una intervención adecuada.

Ante la pregunta de si las tarifas podrían asignarse, respondió “Es un tema en que necesitas hacer un consenso en general, con todas las partes. Los particulares, las remiserias que están nucleadas y el estado”.

También sostuvo que la reglamentación con la que deben basarse debe ser, antes, modificada, ya que lo único que produjo fue extender el problema.

Las tarifas están incluidas en el Código Tarifario Municipal, “todos los años se actualizan las ordenanzas tarifarias municipales, los canones que se deben cobrar y, entre ellos, está el toque de andén que es para los colectivos de mediana y larga distancia y, corta distancia en algunos casos. Calculo que ese mismo sistema se aplica”, comentó refiriéndose a los remises.

“Voy a presentar una nota ante el concejo para que se aboque una comisión de legislación y gobierno a abordar esta normativa y para que pidan informes para saber cuántas agencias están habilitadas y con cuantos vehículos cuenta cada agencia, también, para que abran una reunión de trabajo con todas las partes incluidas”. Decía que a través de esto tendría que regularizarse la situación de cada remisero, teniendo en cuenta por ejemplo, la economía y los ingresos, cumpliendo por lo menos con las mínimas condiciones de seguridad.

Para los remiseros que no pertenecen a alguna agencia en particular, igualmente pueden registrarse y habilitarse como servicio particular. “Pueden poner como lugar de base sus propios domicilios”.

Finalizando la comunicación, dijo “Es un trabajo al que me voy a abocar para que se formalice el trabajo”.-