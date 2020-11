En comunicación con el vice intendente y presidente del Concejo Deliberante, Carlos Oviedo, hablamos sobre cómo se encaminan las próximas elecciones que se darán a nivel local, en materia política y gubernamental.

Carlos Oviedo, expresó al respecto “Anoche di una primicia que voy a dar públicamente más adelante, pero es una novedad muy linda, será algo muy importante que se va a cumplir para mi después de años, es un anhelo que hace mucho tengo. No tengo ningún tipo de desesperación, pero si me preocupa dejarle a mi partido (Liberal) las herramientas y fortalecerlo para a los jóvenes, para que sean partícipes, Mi prioridad hoy es terminar bien en la función pública y apostar a lo mejor posible” y continuó “Estoy detrás de consolidaciones que tienen que ver con lo institucional y hacer cosas que se pudieron hacer en otro momento, pero que por falta de vocación no se hicieron. Hoy tenemos la posibilidad nosotros”.

“Siempre he dicho que voy a estar en una institución intermedia, soy soldado en un equipo, no me interesa ser presidente de un partido ni estar al frente. No hay que perder la oportunidad de cambiar ciertas cuestiones, todo lo que cargos y posicionamiento político para mi es algo que está en segundo plano. Quizá el año que viene sea una figura que no esté a consideración para Esquina, pero voy a evaluar si continuar o no con mi carrera política. Hay quienes me ofrecieron el cargo como vice intendente, pero agradezco porque ya pasé por eso, no me puedo prestar nuevamente para estafar a la gente” , finalizaba con el contacto, a través de La Mañana de Noticias.