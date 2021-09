Luego de la difusión de una foto con la imagen de Carlos Oviedo con un mensaje que lo anunciaba como candidato a intendente desde el Partido Liberal para las elecciones en del 14 de noviembre, en comunicación con la Mañana de Noticias confirmó al respecto.



“Tengo que confirmar esto, más allá de que vamos a llamar a una reunión general el día lunes. Es un impulso de todo el equipo de trabajo, teniendo en cuenta también todo lo que tiene que ver con los sondeos de opinión que venimos haciendo, aunque no se conozcan públicamente, trabajamos para nuestro partido y en la parte comunitaria. No hay improvisación en lo que estamos haciendo, hacemos relevamientos y buscamos trabajar desde el conocimiento de las cosas. La gente hizo una demostración de afecto muy grande en esto, más allá de las ideologías políticas y diferencias políticas, culturales o religiosas. Estoy dispuesto a trabajar y construir una carrera política con esta candidatura”, expresó Oviedo a inicios del contacto.



“Desde hace tiempo la figura del vice intendente fue importante, pero, institucionalmente, nunca se la respetó. Mientras estén esas condiciones no se puede seguir trabajando y creo que

he dado todo lo mejor durante estos cuatro años. Prefiero que otra persona me renueve en el lugar y pueda seguir con todo lo que hemos hecho hasta ahora. La sociedad se da cuenta de todo, es difícil que yo sea incoherente con lo que diga y haga”, agregó.



Asimismo, comentó “La intención es según lo que venimos conversando de que todos los partidos tengan su candidato a intendente, estamos en un frente en donde el partido, a nivel provincial, ha suscripto una alianza y nosotros tomamos juntos esa determinación, respetamos las decisiones orgánicas del partido y acompañamos, estamos muy entusiasmados por las

innovaciones del gobierno provincial, eso no significa que no valoremos las acciones que se hacen en el municipio. La intención es esa, así como otros partidos ya tienen su candidatura, nosotros hablamos con el gobernador para que llegáramos a un consenso con las demás personas o motivar a la formación de dos o más frentes de ECO. Estamos abiertos al diálogo, la idea es que sólo sea un frente. El fin de semana habrá muchas conversaciones más profundizadas al respecto. Debe tenerse en cuenta lo que se demanda por parte de la sociedad, hay muchas cosas a cambiar, debemos hacer autocrítica y hacer recambios, nosotros

apostamos a un cambio, pero también se requiere de personas especializadas para la administración pública”.



“Nosotros tenemos que dialogar en base a lo que ya venimos sosteniendo, nuestra aspiración es la intendencia, pero en esto no se puede descartar nada. No voy a decidir nada sin sugerencias del partido y referentes. Se puede llegar a hacer un acuerdo dentro de la alianza, la realidad es esa, hay que analizar lo que pasó en estos años con ello, si se cumplieron los

tratos o no, más en un contexto como el de hoy en día. La gente está cansada de una clase dirigencial que no cumple, yo tengo otra mirada de la política, uno no puede entrar pobre a un cargo y salir rico”, señaló.



En cuanto a su futuro acompañante de fórmula, dijo “Todavía no se ha definido, creo que en estas conversaciones que se darán en los próximos días se va a profundizar sobre ello, creo que no debo apurarme para hablarlo. Debemos interpretar y terminar de entender lo que la gente quiere en la política, que es una renovación, la gente va a votar a la persona y lo que transmite. Nosotros apoyamos al gobernador Valdés, pero para las elecciones municipales, creo que se va a analizar y a optar por la mejor alternativa y el equipo que se conforma. Nosotros estaremos trabajando para la comunidad, será la que después decida por medio del voto. Tengo muy decidido lo que quiero hacer políticamente y también por fuera de la política en caso de que no se dé”.



Por último, Oviedo expresó “La decisión institucional está y se va a manifestar el lunes junto a todo el equipo de trabajo, además tenemos el respaldo del partido a nivel provincial, ya lo ha dicho la presidente en el acto de inauguración de nuestra sede, considero que estamos en un

buen momento como para que estemos a consideración en este sentido. Me siento preparado para esto, para trabajar por Esquina, me he formado en todo este tiempo, desde muy joven, creo que puedo aportar mucho en la administración pública y apuesto por mejorar en muchos

aspectos. Coincido mucho en la visión que tiene el gobernador en este ámbito”.