Este jueves, recibimos en los estudios de “La Mañana de Noticias” al Sr. Carlos Oviedo, actual presidente del Partido Liberal de Esquina.

– Carlos, todo lo que se ha generado ya desde la semana pasada, respecto a poner en duda lo que es la casa partidaria del Partido Liberal.

– Exactamente, a raíz de eso, de lo que ocurrió en tu programa, las distintas notas donde se han dicho cosas que no son lógicamente ciertas, me veo en la obligación de aclarar, porque se están diciendo cosas que no son verdaderas y se desconoce los documentos firmados.

Por otro lado, hoy culmino accidentalmente está presidencia del partido. Yo realizo otras actividades, como la gerencia de un estudio que se inauguró hace muy poco, donde trabajan muchos profesionales, donde hacemos todo este tipo de trámites y que, obviamente me puedo ver perjudicado con la posibilidad de instalar que yo he hecho una estafa.

Eso es algo muy grave y muy doloroso en lo personal, que se está usando todo esto para una interna partidaria. Antes de hacer que el afiliado vaya a votar, todo esto hace que el afiliado no participe, porque le molestan los conflictos y sobre todo, la gente tiene muchas preocupaciones.

Estamos viviendo una situación muy difícil en lo económico, lo social y también en lo político. A la gente le molesta enormemente todas estas cuestiones y además, por otro lado, se pone en cuestionamiento mi función como empleado del estado, que no tiene nada que ver con lo que se está hablando.

– Carlos, en definitiva lo que dijo Marcelo Mayora es que la propiedad donde funciona hoy la casa partidaria del Partido Liberal, pertenece a dos personas y en una de esas estaría tu nombre.

– Exactamente, pero el omite mucha información en el medio, que obviamente la omite porque no participó en las reuniones del partido. Él siempre se aleja, o se enoja, o no le gusta la cara de algún correligionarios siempre tiene un motivo para estar afuera de la decisiones partidarias. Y si no, no acata las decisiones partidarias.

Siempre funciona de acuerdo a las mayorías, podes tener una posición u otra posición, pero como estamos dentro de una institución donde hay una comisión que decide, hay un reglamento, hay una carta orgánica que respetar y sobre todo, que tenés una autonomía para funcionar, que esa es otra cuestión que no se dice, nosotros somos autónomos de tomar las decisiones.

Yo ejerzo desde el año 2011 cuando me matriculé como Corredor Inmobiliario. En el año 2019 tengo una serie de clientes y con uno de ellos empezó a realizar importantes operaciones. Esa persona me aprecia mucho en lo personal, en algún punto siempre me cuestionaba que tenía que tener una oficina propia, yo intentaba trabajar en la parte profesional cuando no realizaba mi servicio como Vice Intendente, tasando casas o cerrando operaciones inmobiliarias. De esa cuestión surge el arancel o el pago de un trabajo que yo hice, por esta propiedad que era para mí y para mi estudio, para yo tener un lugar fijo. Si bien, había que terminarlo, era mi proyecto personal y profesional.

Yo me comprometí que quería hacer algo para que el partido tenga un lugar propio. De allí surge un convenio privado entre dos partes, que se firma a los 4 días del mes de diciembre del año 2020. Inicio con un convenio privado entre el dueño del lugar y yo, donde empezamos técnicamente, después acordar porque la propiedad tiene un valor. El inmueble salía más de lo que a mí me correspondía como comisión.

Al principio dije que no podía, porque yo no podía poner el dinero de la diferencia. Luego pasó un buen tiempo y me dijo que el convenio tenía que quedar en mis manos y él me daba otra alternativa, que es una contraprestación constructiva. Algo que yo debo hacer para pagar esa diferencia. Este convenio, que es privado entre los dos, está hecho por un escribano, donde están todas las determinaciones, las escrituras de afectación, la donación.

Posteriormente yo tomo la decisión de donarlo al partido, en vez de seguir mi proyecto personal, para hacer una casa partidaria. Lo consulto con mi familia y me dijeron que haga lo que yo sintiera.

Yo quería agradecer al partido y para que el partido mejore su condición institucional y no esté de un lugar a otro, como venía pasando. La propiedad, con la contraprestación qué tengo que hacer todavía de la construcción, que es sin plazo, porque la persona me dijo que lo haga cuando yo pueda.

Obviamente, yo estoy desesperado por cumplir, porque son compromisos personales que yo asumí.

Yo pude conversar con la sucesión y ellos nos vendieron 18 metros, donde está la galería y un pulmón, porque si no quedaba algo todo cerrado, sin ventilación y yo procedo a comprar.

Eso está certificado por los Colegios de Escribanos, tanto de Esquina, como en la provincia de Misiones, que se anexan a la ampliación de esta propiedad, una pequeña porción que se suma, para emplear este espacio de superficie.

Esto es un condominio indiviso desde el principio, esto significa que la planta baja es mía y la planta alta de otra persona. Que es la contraprestación que yo tengo que hacer como construcción.

– ¿Entonces sí hay dos dueños?

– Así es, lo de arriba no se discute, lo que se discute es lo de abajo, porque es lo que yo después dono.

– ¿Por eso se habla de un 70% y de un 30%?

– Claro, porque así hay que hacer la inscripción, para después hacer el procedimiento.

La propiedad de origen en un poder irrevocable de venta, o sea, la persona que es dueña, este señor, mi cliente y él tenía un poder y ese poder era para usar, para hacer la escritura, un poder irrevocable de venta, donde se subroga la firma de quién es el dueño, de ahí tenes 10 o 15 años para hacerlo.

Posteriormente, comenzamos en diciembre de 2020 y este contrato donde compramos los 18 metros, se firmó el 12 de junio de 2021, que firma la escribana Virginia Baleirón.

Unificando los papeles, yo procedo a hacer el acta de compromiso de donación, ese acta se firmó, se transmitió en vivo por todos los cables. Hubieron mil personas que estuvieron en el lugar y estuvieron presentes la Presidente del Partido Liberal, Any Pereyra, que es abogada y escribana, el Dr. Eduardo Ardoy y el secretario del partido, que ellos tuvieron que dar sus datos y datos del partido, de la personería del partido.

Acá también están todas las condiciones que yo puse, ya que es una donación con cargo, o sea que hay exigencias que cumplir. Yo me hice cargo de todos los gastos de escritura, de los profesionales tengo que pagarlo yo, porque yo lo considere que debía ayudar de esa manera al partido.

Acá están las firmas de las máximas autoridades. Ahora estamos en instancias finales, porque yo recién terminé de pagar en el año 2021, porque pague en cuotas la escritura que me salió más de $100.000. Y la pagué en cuotas como yo podía, porque yo tengo mis limitaciones económicas.

Un acto de estas características, en este momento no lo hace nadie, yo decidí afrontar todos los gastos.

Ahora se hizo la escritura que fue inscripta en el Municipio en septiembre de 2021.

– ¿A nombre del partido se hizo?

– No, a mi nombre, porque todavía falta la mensura. Porque hay que anexar a la mensura de esta escritura, que sería como otro pequeño inmueble lindante, con la mala suerte que hace tres meses falleció una de las sucesoras que firmó estos derechos, que es otro tema que estamos trabajando.

Queremos unificar todo en la mensura, para que todo le quede el partido y hasta el plano constructivo, que va a ir de la mano del plano de mensura, para trasladar a la escritura definitiva, que es lo que estoy haciendo, porque no hay ningún plazo, ninguna fecha.

Aparte, las colaboraciones y donaciones están todas registradas en un libro, para que quede como un libro histórico del partido, quiénes fueron los que trabajaron y se sepa los que donaron.

Esto va a ir en la pared, una placa donde están todos los nombres que nos ayudaron, algunos que ni siquiera pertenecen al partido.

Por eso, si alguno de ellos manifiesta que fueron engañados con colaboraciones y la casa partidaria dicen que no es el partido.

Eso no es cierto, porque nadie se pudo haber sentido engañado. Mayora no debe ser, porque él fue el principal opositor para que se construya esa casa. Nunca quiso colaborar cuándo se le fue a pedir una colaboración. Es más, se comprometió a donar muchas cosas que nunca donó.

Hay gente que siempre le ha sacado cosas al partido y después se sienten con cierta autoridad para hablar y opinar.