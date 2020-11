En la noche del miércoles se llevó adelante la sesión ordinaria como cada semana en el Recinto del Concejo Deliberante, siendo la última del periodo legislativo del 2020.

El presidente del Concejo y vice intendente, Carlos Oviedo, habló en La Mañana de Noticias sobre lo tratado y analizado durante la sesión.

“El Concejo Deliberante prorrogó en base a las facultades que otorga el artículo 134, inc. A de la Carta Orgánica Municipal, donde se estipula que el Concejo Deliberante puede prorrogar sus sesiones ordinarias por 30 días más, en este caso en particular, se estableció la prórroga por 15 días desde el 30 de noviembre hasta el 15 de diciembre. Se dejó establecido que esta prórroga puede tener modificaciones de ser necesario. Van a haber dos sesiones más y de acuerdo a la necesidad legislativa que se presente o ante alguna emergencia sanitaria” expresó Oviedo a inicios del dialogo.

Asimismo, comentó que “las comisiones trabajan normalmente, hay varias reuniones para esta semana. Pese al feriado se han reunido para trabajar, abordando varios temas que estaban en carpeta. La intencionalidad es esa, el momento y circunstancia da para que estemos en estado de sesiones permanentes, se requiere y demanda esa ocupación. Siempre se están recepcionando solicitudes y atendiendo las consultas de la gente. Esto salió con unanimidad, como la mayoría de los proyectos. Hay notas, informes y proyectos que se están diligenciando para poder cumplir con vecinos”.

Según lo afirmó el presidente del Concejo, respecto a la creación de la Oficina de Empleo Municipal, “yo presenté un proyecto intermedio tratando de conciliar las posturas que había. Venía trabajando con esto dese inicio de año, pero después toda esa agenda de trabajo queda en carpeta ya que no se practica en el espacio justo, lamentablemente, a medida que se acercan las elecciones nos empezamos a acordar de todos los problemas que tiene Esquina, y esto era una deuda que había, al igual que la Escuela de Oficio, lo cual se vetó. Me preocupa que haya personas que, cuando les conviene, presentan proyectos que supuestamente no encuadran en lo que establece la Carta Orgánica, hay áreas e institutos que se crearon mal, pero sin embargo están en funcionamiento, de igual modo trato de no darle importancia o relevancia a eso y trato de dar solución para que se terminen las diferentes posturas que no aportan nada y salgan sus proyectos. No hay que tener miedo al contralor, ya que por falta de control y falta de cumplimiento del Concejo Deliberante hay consecuencias que deben pagar los vecinos de Esquina. El control no solo es al funcionario sino también al funcionamiento y a los programas para que lleven a cabo con las capacitaciones. No sé por qué molesta tanto cualquier tipo de control, la idea es que no se haga política. Institucionalmente se deben buscar buenas garantías, tenemos que dejar de lado la politización. Hay que tratar de llegar a un consenso para hacer las cosas de la mejor manera posible, la persona que sea asignada por el Concejo Deliberante debe tener respaldo institucional para que la agencia de empleo cumpla su función y no esté sujeto a ciertas actitudes, no debemos tolerar niveles de mediocridad. En principio, vamos a tener un personal, que es lo que acordamos con el área de Hacienda. Mi deber es que esto sea una institución y debe ser entregada en mejores condiciones de las que la recibimos, tenemos que evolucionar en las condiciones que acompañen a la comunidad”.

Por su parte, respecto a algunas ordenanzas y proyectos, expresó “pido públicamente al intendente que no vete las ordenanzas y que no se deje mal asesorar por mucha gente que le rodea, debe superar algunas situaciones y no vetar todo el tiempo las ordenanzas del Concejo, aunque sea un derecho que tiene. Sería bueno que él tome la decisión y el entorno que lo rodea y lo asesora mal, salvo algunas excepciones, y supere algunas cosas en donde se quiere generar diferencias. En la noche de ayer, ingresamos una nota que elevo el intendente pidiendo conformar una comisión de trabajo en reconocimiento a Diego Armando Maradona, y me pareció un gesto muy bueno. Inmediatamente se conformó la comisión como el pidió, integrada por los 13 concejales, eso creo que fue un gesto muy bueno de él-refiriendo al nombramiento de la Costanera Norte local-. La idea es acompañar esta inquietud y lograr el reconocimiento trabajando con la comisión”.

Por otro lado, también habló sobre el proyecto de resolución para dotar con una ambulancia al cuerpo de bomberos, el cual fue probado y votado a favor por todos los concejales. Así también se acompañó un programa del área de ecología, entre otros.