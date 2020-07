El miércoles por la noche se llevo a cabo la sesión ordinaria de la semana en el Honorable Concejo Deliberante (HCD).

En el orden del día fueron agregados dos puntos más para tratara y dentro de ellos, estuvo el proyecto a tratar para pacientes oncológicos, presentado por el vice intendente y presiente del HCD, Carlos Oviedo, quien a través de La Mañana de Noticias comentó más sobre este pedido a Salud Publica y Acción Social del municipio.

A su vez, durante la sesión se analizaron los juicios en los que la municipalidad estuvo involucrada, donde la justicia falló n contra, teniendo ahora dos montos altos a pagar que en total supera el millón de pesos. “Tenemos la documental para hacer el análisis correspondiente con la Comisión de Legislación y Gobierno para continuar con el trámite de 6 meses para regular. Estamos esperando una respuesta sobre los fondos para ver como disponerlos. Son dos compromisos que debemos saldar porque no tenemos opción” dijo Oviedo al respecto.

Ante esta conducta, el Concejo Deliberante puede constituir una Comisión Investigadora a efectos de abocarse y realizar una evaluación para verificar el expediente.

Asimismo, en la sesión de anoche se presentó un informe por parte del Dr. Granero, quien estuvo en el ámbito de la Comisión de Legislación, haciendo a la vez una exposición sobre la causa, pero es el HCD el organismo competente a encarar con lo que se resuelva.

“La notificación definitiva del juicio y de los honorarios fue realizada el año pasado cuando se reformó la Carta Orgánica Municipal, donde uno de los problemas que se planteó fue el porqué no se notificaba al Concejo sobre los juicios en los cuales la municipalidad estuviese involucrada. Anteriormente, en otras gestiones no se notificaba n o lo hacían una vez que la sentencia ya era definitiva. Con la reforma de la COM ahora corregimos y subsanamos sobre esa cuestión institucional que antes no estaba clara” manifestó el vice intendente, refiriendo al trámite de los juicios que están siendo evaluados recién en la actualidad.

El vice intendente, planteó la similitud con la comisión investigadora realizada al ‘Caso Arno’, con el cual “se realizaron muchos dictámenes y actas pero nunca se determinó la responsabilidad de los funcionarios “y que “estas cuestiones demandan mucho tiempo “.

“Internamente tenemos que mejorar y dotar a las áreas del municipio que tienen grandes responsabilidades como el manejo de recursos financieros y humanos para un mejor funcionamiento de las mismas” agregó.

Por otro lado, el proyecto de pacientes oncológicos, tratado en la sesión de ayer, surgió por la demanda que muchas personas hicieron llegar por familiares de avanzada edad que requieren del traslado a Corrientes capital para realizar tratamientos.

“Este proyecto de resolución fue planteado y será destinado al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) como así también al comité de crisis para ver como coordinar acciones, siempre con medidas de seguridad y respetando las normativas que se aplican por la emergencia sanitaria. Tenemos distintos casos de personas, pero hay uno en particular que, sin subestimar a los otros, me llegó mucho, que es el de un nene de 5 años de Guayquiraró que tiene dificultades para trasladarse para asistirse. Consideré que tenemos que unir esfuerzos para encontrar una solución y se plantearon muchas alternativas. Es un tema central que estaba en silencio, los problemas de salud que muchos deben tratar. A esto debemos brindar una solución” finalizaba Carlos Oviedo.