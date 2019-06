Carlos Oviedo habló sobre el clima electoral legislativo y la relación con la gestión municipal

Carlos Oviedo, Vice Intendente y Presidente del Concejo Deliberante, habló en la Mañana de Noticias compartiendo su análisis sobre las elecciones Legislativas del domingo 2 de Junio, calificándolos conforme a lo que se espera de elecciones “intermedias” y dadas en un tiempo que “dejo lugar para una organización apresurada”.

Las elecciones, según el Vice Intendente, fueron muy rápidas, dentro de un contexto que no permitió una jornada de votaciones sin puntos a corregir.

“Hay muchas cosas que vamos a analizar desde el interior del Partido respecto a lo ocurrido. Más allá de eso sacamos buen porcentaje de votos sin haber hecho un despliegue con una campaña, por motivos de tiempo y recursos”, Expresó acerca del espacio político al que se inclina (Partido Liberal) y continuó “Tampoco es una elección vinculante para determinar ciertas cuestiones. Hay que mirar las elecciones con candidaturas más importantes. Ahí está marcado, claramente, el apoyo que, oportunamente, tuvo el partido”, explicó resaltando el trabajo de campaña que alguna vez realizaron con sus propios medios y recursos.

Ante la pregunta de ¿Como está la relación actualmente con la gestión municipal?, Carlos respondió que “trato de ser objetivo y todo lo que escucho analizar en profundidad. Desconozco si están enojados y porqué lo estarían., tanto conmigo como con el Partido Liberal debería estar agradecidos todos los días por lo que se está llevando adelante porque, creo que, el partido fue la clave para que llegaran después de 70 años al gobierno. Hay cosas que no comparto, -de estas posiciones eximió al Partido- con respecto a la conducta de algunos funcionarios, lo que reconozco siempre públicamente. Hay personas que quieren utilizar métodos para con otras personas, tratando de subestimar. Esos personajes que son pseudos funcionarios, que no respetan el orden jerárquico y las autoridades, lamentablemente, tienen actitudes con las que no voy a coincidir.

Nos soy enemigo de la gestión, al contrario, todos los días trabajo y colaboro, incluso, cuando me encomiendan cosas las hago, y por supuesto, tengo mi criterio” sostuvo.

Además, durante el dialogo hizo mención sobre la falta de control que hay por parte del Concejo Deliberante, lo que habilitó el suceso de “ciertas cosas incorrectas” que fueron, incluso, institucionalizadas.

“Todos somos buenos, pero somos mejores cuando somos controlados, hasta yo. Ante un tipo de irregularidad no hay que dudar en hacer lo que se debe hacer”. Manifestó el Vice Intendente, sosteniendo que estas cosas son las que perjudican a la sociedad y dan lugar a los malentendidos sobre toda la gestión.

Por último, dijo que “hay muchos funcionarios que dejan mucho que desear, cumpliendo funciones importantes pero causando problemas”.