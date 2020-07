Ante la disputa que se generó entre concejales locales de distintos bloques en la última Sesión Ordinaria de esta semana, hubo muchas repercusiones que dejaron nuevamente al municipio de Esquina bajo críticas.

Para el presidente del Concejo y vice intendente, Carlos Oviedo, el Concejo Deliberante “se desenvolvió como correspondía. Hay una sesión que tuvo convocatoria. En horas de la mañana del día de la sesión hablé con el director del Personal, con quien conversamos sobre algunas inquietudes. Me pidió traer información al ámbito de la Comisiones y me pareció valido. Al inicio de la sesión, nadie me anticipó ni explicó sobre lo ocurrido. Los funcionarios no fueron citados para dar explicaciones, y al llegar ninguno me manifestó querer participar. Iniciamos sesión y yo pongo a consideración el orden del día, y posteriormente aprobado la concejal Lemos me hace una moción pero ya no se podía incluir temas al orden porque ahí teníamos que reconsiderarlo, para lo que se necesitaba 2/3. Sin embargo, facilite la propuesta porque considere importante lo que se propuso, a su vez el concejal Lotero hizo otra moción, pero ninguno hizo anticipación de ello. No se puede sobrepasar informar al presidente del HCD sobre esas cuestiones. No estoy ni d un lado ni de otro, pero corresponde que el secretario general de la información. De todas maneras, se va a constar en acta que tuvieron la intención de informar de manera oral” manifestó, poniendo el foco en la importancia de la “objetividad” de los asuntos.

Oviedo cuestionó la postura de algunos concejales que “viven en los medios y no van a sesionar”, poniendo en tela de juicio a definición de “Honorable” al cuerpo legislativo.

“Sé todo el trasfondo de esto y es que el Concejo no funcione institucionalmente. Entiendo que es juego de a democracia y habilite para que se transmita por nota las sesiones y vemos que por momento se interrumpen cuando dicen cosas que molestan. Entiendo todo eso pero sería bueno que se sentaran a exponer sus ideas” acotó.

Los informes, una vez respondidos pasan a las Comisiones donde se califican las respuestas. Ante una respuesta que no se considere como válida, corresponde solicitar nuevamente el pedido de manera formal.

“Hay siempre una predisposición para contestar. Lo que la Carta Orgánica o reglamento interno establezca son cuestiones que siempre se van a discutir y habrán distintas interpretaciones” Refirió a la argumentación que una concejal del bloque opositor brindó por no acceder a la autorización de respuestas presenciales de funcionarios el día miércoles, y continuó “para arreglar algunos vacios que se presentan con la C.O.M habrá que llamar a una nueva Convención Constituyente pero lo que hay que entender es que hay dos bloques con posiciones y yo trato de facilitar eso dentro del Concejo para que todos puedan plantearlo y la cosa funcione”.

Estas situaciones ponen en cuestión la seriedad y la honorabilidad del Concejo Deliberante de nuestra localidad frente a repercusiones que se vieron en distintos medios y redes sociales por cierta “falta de consciencia” al momento de ejercer en el ámbito.