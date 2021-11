A pocas horas de finalizar con la campaña electoral para este 14 de noviembre, los candidatos a intendente y vice de Juntos Somos el Futuro, Carlos Oviedo y Dardo Tognola, visitaron los estudios de La Mañana para hablar y detallar sobre los trabajos, proyectos e ideas que vienen sosteniendo desde el espacio “Juntos Somos el Futuro”.

“Ya estamos en el tramo final de esta campaña que, fue corta pero bastante intensa para nosotros que estuvimos recorriendo distintos barrios y zonas, además de distintas reuniones y eventos que tuvimos. El acompañamiento de los vecinos da la fuerza necesaria y hace sentir que estamos por el camino correcto”, expresó el candidato a intendente, Carlos Oviedo.

“Gracias a todo el equipo que tenemos, que trabaja constantemente y está organizándose para distintos eventos y logística, pudimos hacer mucho, haciendo que esto-con sus cambios- sea algo muy lindo. Mucha gente se acerca a nosotros y nos comenta sus ideas, se fomentó mucho la participación de los vecinos y eso es algo que tenemos como impronta, además que deja un mensaje de lo que quedó pendiente hacer, ya sea en barrios, parajes y otras zonas que quedaron olvidadas. Le explicamos a la gente que, para un cambio, es necesario cambiar de dirección y no votar lo mismo después de que no haya habido soluciones a sus necesidades. Hoy el vecino busca algo neutro, en donde pueda participar. En Malvinas la gente necesita de un espacio en donde reunirse, ya que los referentes que puede haber, suelen estar trabajando con alguno de los gobiernos y no traen todas las inquietudes, sino solo algunas. Otra cosa que ya no debería de estar en discusión es la municipalización del paraje, requieren de autonomía”, señaló.

Por su parte, Dardo Tognola, en cuanto a la caravana que acompañó a la fórmula electoral el día sábado, dijo “La estrategia de trabajo que manejamos junto al equipo fue de que eso no fuera algo masivo porque se nos podía escapar un poco de las manos, más bien, queríamos hacer algo chico, para saludar a los vecinos, aunque algunos simpatizantes nos acompañaron y se armó una caravana por todos los barrios de la ciudad. Lo más lindo de todo esto fue la recepción que tuvimos de la gente en las calles. Con esto, también uno toma dimensión de la necesidad de cambio y renovación que existe. La gente está cansada de la vieja política que se manifiesta a través de vicios. Justamente por eso, nosotros no contestamos a ningún tipo de agresión que recibamos. Nosotros llegamos a los vecinos con propuestas, recepcionando e intercambiando opiniones, porque de eso se trata una campaña, sabiendo discernir cuando hay opiniones distintas y de consensuar en la realidad porque eso es la democracia”.

Retomando la palabra, Oviedo expresó “Que hayan quemado y sacado nuestros pasacalles demuestra el nivel de mediocridad en el que se siguen manejando. Hubo una falta de debate, se ha tenido miedo para debatirse públicamente y eso es algo para preocuparnos. Si un político no quiere debatir entonces tampoco estará dispuesto a rendir cuentas o contar la verdad. Creo que debemos reflexionar en estas últimas horas que quedan para ir a votar en las próximas horas por un verdadero cambio que mejore a Esquina. Vemos que la gente está evaluando bien su voto. Tenemos que tener personas que, realmente estén comprometidas para la situación difícil que viene, invertir en obras que realmente sean prioritarias y se enfoquen en la integración social, estamos teniendo mucha marginalidad, es un tema que si no trabajamos, cada vez será más difícil de resolver”.

Y agregó Tognola “Esto sería uno de los proyectos, el armar una planificación responsable de lo que tiene que ser el desarrollo demográfico de Esquina. Desde ayer estamos trabajando en el cierre de campaña. A partir de las 20:00 vamos a estar realizándolo con cierre musical y dialogando con las personas presentes, de las cuales, estimamos que habrá entre 1500 y 2000 en el predio. Están todos invitados para esta jornada cívica, en donde podamos hacer un cierre de campaña constructivo en donde aunemos criterios. Definitivamente, nuestro frente es la opción de cambio, lo demás es más de lo mismo”.

“Esta noche, en el cierre, queremos dejar nuestro mensaje final a la sociedad y brindarle un espacio de participación para que la gente elija. Nuestro mensaje tiene que ver con unirnos y hacer las cosas de manera distinta, tomando lo bueno que se ha hecho pero, también, dándole más espacio a una ciudad paralela”, indicó Oviedo y Tognola acotó “Venimos pregonando la mejora de calidad de vida de los esquinenses, porque de eso se trata la política, que podamos vivir mejor”.-