De cara a las elecciones municipales para elegir Intendente, Vice y concejales, el 14 de noviembre, los candidatos de las fórmulas conformadas se encuentran trabajando y realizando actividades en un marco de campaña.

Los candidatos de Juntos Somos el Futuro, Carlos Oviedo como intendente y Dardo Tognola como vice, visitaron el estudio de La Mañana de Noticias para comentar más sobre cómo se encaminan hacia la fecha de elección y los proyectos que pretenden para el desarrollo de Esquina en los próximos años.

A inicios del diálogo, Oviedo afirmó Es una campaña muy corta, pero muy importante en cuanto a lo que se va a definir para los próximos cuatro años con los que serán autoridades y van a planificar y a ejecutar las políticas de estado que necesita nuestra ciudad. Esto de la pandemia que nos paso y nos puso en riesgo a todos, también fue un llamado de atención del medio ambiente y mostró la importancia que debe tener el sistema de salud en lo que, podemos estar un poco más atrasados que otras provincias o ciudades y eso es también un gran desafío. También, muchos vecinos hoy están mirando distintas realidades, como por ejemplo, cuánto tiene de presupuesto la Municipalidad de Esquina, cómo se manejan y en qué se gasta. Esta es una discusión de hace mucho tiempo, pero es muy bueno que hoy la gente se involucre y participe más para el momento de exigir, así también, hay una mirada muy centrada en el comportamiento de los políticos, y continuó “Como dije en varias oportunidades, aunque a muchos les moleste, creo que los concejales deben tomar un rol más protagónico, así sea del oficialismo o de la oposición, cuando uno debe marcar las cosas debe hacerlo de cerca y en el momento porque después no se pueden corregir y se generan consecuencias que ya hemos visto, es por esto que después la gente no cree en nada y está totalmente descreída. En cada casa que se recorre se encuentra algún trámite o consulta de la que requieren, hay mucha gente que no cuenta que accesibilidad con medios para ello y son cuestiones básicas en donde se debe poner a disposición el estado, Esquina creció. Además, se debe sacar esa política partidaria que ya no le interesa a nadie”.

Por su parte, Tognola expresó “Yo vengo a aportar al espacio los ideales y valores de la Unión Cívica Radical, como lo son la transparencia, la honestidad, la vida el respeto. Tenemos muchos proyectos, hay una plataforma de gobierno que ya tenemos elaborada y la vamos a dar a conocer en los próximos días. Son muchos los ejes sobre los que estamos trabajando. Ya que estamos en el tema de educación, hay una propuesta que se planteó que es la creación de la Dirección de la Educación, algo que es tan reclamado. Desde allí vamos a empezar a bajar cosas para Esquina, con cosas muy pequeñas hasta cosas grandes, se puede hace muchísimo y con certeza puedo decir que vamos a lograr mucho. Tenemos muchas áreas que nos preocupan, por ejemplo, en el área del Deporte hace mucho no se hace nada y duele, como así también en el área de Producción, no se avanzó casi nada. Por eso, con Carlos tenemos proyectos que queremos hacer realidad, con el apoyo del gobierno provincial, por supuesto, del cual formamos parte”.

Retomando la palabra, Oviedo sostuvo “Hay pequeñas muestras de lo que hemos vivido, hay ciertas bajezas por las cuales no estamos acompañando ciertos proyectos. Personalmente, calculo que hay una gran hipocresía en donde muchas personas llevan hasta a un terreno personal las cuestiones, hay quienes no sostuvieron su postura y hoy se ve que ni siquiera trabajan pero tienen ciertos beneficios o condicionamientos que nosotros no tenemos. Agradecimos los ofrecimientos que tuvimos pero, nosotros estamos trabajando por cuestiones más profundas como son las oportunidades, el desarrollo, progreso y modernidad. El estado, más allá de quien gobierne o esté al frente, debe estar al servicio de las demandas de la sociedad en todas las áreas. Tenemos funcionarios que en cuatro años no han hecho nada, hay un pequeño indec que tiene el municipio que jamás se puso en práctica como la mayoría. Hay cuestiones institucionales que de cambiar y eso debe estar acompañado del compromiso dirigencial y el profesionalismo de las personas”, y en cuanto a los compañeros que terminaron por apoyar a otra lista, dijo “Creo que cada cual hace lo que le parece. A mí también me han ofrecido cosas pero yo no acepté, así de simple, por más que yo no hubiera entrado o hubiéramos perdido porque, esto no se trata de resolver una cuestión personal o tomar un cargo público. No hay que aceptar un lugar si no se está dispuesto a trabajar para lo que uno mismo se comprometió, lo cual consiste en estar dispuesto las 24 horas como servidor público”.

Asimismo, Tognola comentó “Acompaño a Carlos porque es el único político que mantiene la palabra, cuando me propuso estar en la fórmula no dude en decir que sí. Ha mantenido y llevado adelante una trayectoria política que hoy lo posiciona como la persona con más chances de llegar al municipio, o por lo menos, eso es lo que sostiene la opinión pública. Además de esto, hay algo que siempre llevé por dentro, y es que siempre quise incursionar en este ámbito, por muchos años me ningunearon y dentro de mi partido (Radical) no me dieron la oportunidad, por lo que aproveche esta oportunidad para estar al servicio y a disposición de los vecinos y sus intereses. Asumo esa responsabilidad más allá de los aprietes que sufrí personalmente por esta decisión”.

Finalizando con el dialogo, Oviedo y Tognola manifestaron “La gente tiene que repensar cada dos años si no está conforme y no se cumple. Los servicios van más allá de barrido y alumbrado. Debemos reforzar a la república, necesitamos que cada poder del estado cumpla con sus funciones y hacer una gestión de calidad. La intencionalidad tiene que ser mejorar y profesionalizar. Tenemos que proyectar con los vecinos y trabajar con ellos, ser austeros en el gasto público y priorizar as necesidades. Por lo pronto, el mensaje para los vecinos es que analicen todo lo que pasó en los últimos años y confíen en nosotros. Garantizamos una gestión transparente, responsable y honesta. Es importante transformar la sociedad por medio de la participación”.