Tras la noticia sobre la aprobación del pedido de proyecto de mejoras en el tendido eléctrico e iluminación en barrios La Tablada, Itatí y otros, por parte del espacio ECO+ Vamos Corrientes de Esquina, el actual vice intendente, presidente del HCD y candidato a Intendente Carlos Oviedo, habló al respecto luego de que el cuerpo legislativo, no tuvo una respuesta favorable hacia el mismo pedido hace un año atrás.

A inicios del dialogo, Oviedo comentó “Hace un año atrás, el Concejo Deliberante, tras un arduo trabajo de relevamiento y junta de firmas de vecinos de dichos barrios para la mejora de distintas problemáticas, de las cuales, una era la posibilidad de acceder al servicio de energía eléctrica, ya que la red existente es muy precaria, se realizó el pedido con las resoluciones 44 y 45 de mejoras en el tendido. Hubo un compromiso por parte del gobierno provincial para que ellos pudieran hacer los trámites para acceder como usuarios con una tarifa accesible, conocida como ‘tarifa social’. Además de juntar firmas para esto, también se juntó las demandas y reclamos sobre otras problemáticas, pero se centralizó en esto como algo fundamental para que pudieran vivir en mejores condiciones”.

“Es así que en retiradas ocasiones, cuando estuvo el gobernador en Esquina, se le ha hecho llegar esta inquietud a efectos de que se pueda avanzar con la obra, siendo algo necesario. Así lo entendió el Concejo luego que se presentaran las firmas y las demandas de la gente. El gobernador me había comentado que se estaba avanzando mucho en eso y hasta recibimos contestaciones por escrito del jefe de DPEC de Esquina, manifestando su pre disposición ante los planteos que hicimos con el Concejo, como así también un pedido que hicimos para zonas de Guayquiraró, por el cual respondió que la factibilidad de concretarlo era posible”, indicó y anunció sobre la adquisición de un terreno en Arroyo Vega para que el lugar cuente con una estación transformadora propia para que los vecinos cuenten con energía de calidad, buena conectividad y red.

“Nosotros estamos trabajando seriamente en este sentido, por supuesto la idea surgió de nuestro espacio, yo mismo redacte la nota para los vecinos. En varias oportunidades pedí que se incluyan estas obras que son tan necesarias. El Concejo siempre tuvo buena pre disposición y apoyó esto. Hay muchas cosas que hicimos y no contamos ni publicamos pero, esto me pareció precario, el que estén utilizando un problema como este por el cual nunca hicieron nada para sacarse una foto. Nosotros nos hemos estado ocupando de los problemas de fondo de la gente, lo otro es aprovecharse de una necesidad. De igual manera, los beneficiarios son los vecinos, que es lo importante, el dinero es de la gente, por lo que este tipo de obras no deben usarse para aceptar atención”, agregó.

Ante el planteo de la aprobación obtenida de ese pedido por parte de candidatos de la actual fórmula de ECO+ Vamos Corrientes y no por parte de todo el cuerpo legislativo local, dijo “Es algo incierto que se diga que un pedido se cursa y otro -institucional- no. Es una locura que el Concejo, siendo la voz del pueblo y un organismo no tenga el poder para esto y un empleado de la DPEC si, me parece que es adueñarse del trabajo de otras personas que ya plantearon y estuvieron dedicándose a esto. También me parece triste que se cursen algunos pedidos y otros no, estarían demostrando cierto abuso de poder. Se ve un oportunismo político. Es una pena que todo esto se haga previamente a las elecciones demostrando que los dirigentes políticos no se ocuparon, salvo, el HCD y los vecinos que se movieron. La gente se da cuenta. Hay parajes en donde tienen a la gente muy abandonada y quieren hacer todo a último momento”.

“Si yo no quedo como intendente de Esquina, quedaré como un vecino más y aseguro que voy a seguir trabajando aunque a algunos les moleste. Es la única forma de cambiar la realidad, participando”, afirmó, y finalizando con la comunicación, expresó “No desmerezco lo que han hecho con esa obra pero, la problemática se expuso por todos los planteos que estuve contando, el mérito será de todos. Lo que no hay que hacer es usar eso políticamente, jugando con la necesidad de la gente, por eso no hacemos propagandas de lo que venimos haciendo, es la gente y el tiempo el que después valorará”.-