En horas de la madrugada de este lunes se difundió la noticia sobre un accidente de tránsito ocurrido por calle 25 de mayo en donde estuvieron involucrados un auto y una camioneta que estaba estacionada en la zona.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios, Carlos Machelari realizó una aclaración respecto a esto y algunas noticias que circularon.

“Nos enteramos de esto por distintas noticias que aparecieron, en una de ellas se comentaba que Bomberos Voluntarios recibió el llamado y trasladó a una persona al Hospital San Roque y eso es falso. Nosotros no recibimos ningún llamado y por ende no salió ningún vehículo. Tampoco participamos del hecho ocurrido en la entrada del barrio 128 porque tampoco fuimos avisados de ello. La aclaración es sólo para que la comunidad esté bien informada. Los accidentes si ocurrieron, pero bomberos no asistieron”, aseguró Machelari y finalizó reafirmando “Es importante aclarar la información falsa que a veces se suele dar en medios. Afortunadamente no tuvimos salidas, lamentamos estos hechos, pero por suerte, Bomberos no acudió a otro tipo de hechos”. –