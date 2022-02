En comunicación con el Ingeniero Carlos Estigarribia del Inta nos cuenta un poco sobre la situación complicada que están atravesando hoy los productores de nuestra región.

¿Qué nos puede contar sobre la situación que están atravesando los productores ganaderos y también agrícolas?

“Lamentablemente se cumplió lo que el pronóstico venía dando hace un par de meses atrás y obviamente esta situación es totalmente atípica y totalmente difícil de afrontar para cualquier productor de cualquier producción, porque estamos sin agua ya en el perfil o es un agua muy escasa y no hay precipitaciones que acompañen para que eso mejore. Nuestra ganadería en un 95% es justamente a base de campo natural, y eso hace que este afectado en su totalidad, al igual que cualquiera de las producciones”.

Generalmente febrero es un mes lluvioso, pero en los registros que hay parece que no va a ser de esa manera este año.

“Por supuesto que no, por eso te decía justamente. Nuestra ganadería depende del campo natural, entonces lo que se tiene en cuenta es el crecimiento del pasto natural que se debe a dos situaciones: temperatura y humedad, ósea precipitaciones, digamos tener agua en el perfil, eso se da justamente a partir de septiembre para adelante, para el mes de noviembre generalmente ya tenemos precipitaciones por encima de 100 mm en el mes. Así es noviembre, diciembre, enero, febrero hasta marzo y abril inclusive en algunos casos, siempre por encima de mm en el mes y hubo meses que llovió mucho más. Esas precipitaciones en estos últimos años no tenemos registro, son por debajo de eso. Obviamente al no tener agua el pasto no crece, lo que si tuvimos son muy altas temperaturas y lo que ocurrió fue que el poco pasto que teníamos se secó por la alta demanda que existía en el ambiente, obviamente al no tener agua, ahí es donde veíamos hasta el pasto de los patios secos”.

¿Algún productor tuvo pérdidas de animales en nuestra zona?

“Desconozco que se haya dado algún caso por incendio directo, que se haya quemado vivo el animal, si hay casos de pérdidas de animales que al bajar el arroyo el animal buscando agua y pasto verde se mete y se empantana”.

¿Se llevó adelante un Censo en nuestra zona para poder saber las pérdidas que tuvieron los productores?

“No, lo que se hizo fue tener conversaciones puntuales con algunos productores que nosotros sabíamos que se le quemaron los campos y también nos informamos con los aportes de información que no brindaron los bomberos voluntarios. También el Inta aporto imágenes satelitales”.

¿Desde tu punto de vista profesional, crees que sería necesario llevar adelante un Censo como para tener definitivamente un número de perdidas?

“Sin dudas. De echo ahora se está haciendo la declaración de emergencia y eso va a ser otro dato que sirve para esto que vos decís, porque ahí el productor lo que hace es declarar la situación que está teniendo en su establecimiento”.

¿Si hablamos de hectáreas, cuantas serían las arrasadas por el fuego?

“Según los datos que nos aportaron los bomberos voluntarios estamos en unas 12.000 hectáreas, del departamento de Esquina. Con las imágenes satelitales que presenta el Inta a través de un informe estamos viendo hasta 13.000 hectáreas.

Hubo por ejemplo, producciones de Sandias que le estaban faltando solo 20 días para la cosecha y se quemaron todas”.

¿Cuántos mm tendrían que llover para recuperar los campos?

«El año pasado terminamos en 800 mm, siendo que en Esquina deberíamos estar en 1.200 mm, además en estos meses, desde noviembre hasta acá, tendríamos que tener mínimo 500 mm y no tuvimos ni la mitad. Estimo que tendrían que llover unos 500 mm , pero lamentablemente no van a estar».