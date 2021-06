Luego de haberse descubierto la existencia de perfiles falsos en cuentas de Facebook en donde atacaban y publicaban contenido en contra de varios dirigentes políticos, actores involucrados llevaron esta causa y los responsables a la justicia.

Una de las personas que formuló la denuncia contra estas actuaciones, es el Dr. Carlos Coria, quien a través de La Mañana de Noticias afirmó “El día vienes se presentaron dos querellas criminales, ya que, como es de público conocimiento, se mostró a quienes serían los administradores de la cuenta. Entonces, se acudió al poder judicial para que determine si eso es real o no”.

“Lo que nosotros tenemos es la publicación que hace a uno de los calumniados en donde brindan una serie de datos con nombres, apellidos, etc. Además tuvimos acceso al informe, en base a eso, decidimos iniciar una querella, con el fin de corroborar los hechos”, agregó.

“La injuria sería por lo denominada Delito Contravencional, tiene multas, sanciones, etc., pero esto no tiene pena de prisión. En ese perfil falso resultamos injuriados. Quienes entren a ver el perfil, verán las publicaciones porque siguen allí, la cuenta no tuvo movimiento”.

Asimismo, expresó “Creemos que hay una suerte de organización que se dedica exclusivamente a injuriar y calumniar a un determinado grupo de personas, y eso, cualquiera puede notar al entrar en perfiles en donde se encuentran ese tipo de posteos. El perfil al que nosotros denunciamos, anteriormente tenía otro nombre que también se hizo famoso por las publicaciones. De acuerdo al informe, las dos personas que administraban la cuenta denunciada, pero no sabría decir si manejaban alguna otra, es lo que queremos averiguar. Nadie tiene porqué ser sometido al escrutinio público y menos a través de perfiles falsos”.

“Lo que buscamos es también colaborar con la comunidad para que se terminen este tipo de actitudes o maquinación porque, hoy podemos ser víctimas nosotros, pero el día de mañana puede ser cualquier otra persona y eso queda en la condena social. La acción sobre esta causa es privada, realizamos una querella. Todos los damnificados de este perfil pueden ir al poder judicial a pedir auxilio, es el órgano que tiene que velar por la seguridad de cada uno”, indicó Coria y finalizaba con la comunicación.