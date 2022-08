El Viceintendente y Presidente del HCD Carlos «Tanti» Bianchi en comunicación con el móvil de La Mañana de Noticias, habló sobre la sifra millonaria que la DPEC le debe al Municipio por el cobro de alumbrado público.

«Estoy trabajando con algunos concejales para que me den su opinión porque mientras avanzamos con la DPEC no nos reintegran ni hace análisis de cuenta, porque ellos están cobrando el impuesto del alumbrado público y no nos están dando el excedente de ese cobro de impuestos. Estoy analizando hacer un proyecto para mejorar la Carteleria de los comercios de nuestra ciudad y que a su vez se puedan enganchar como beneficio del alumbrado público».

Continuó Bianchi «Si nosotros hacemos una ordenanza, como el alumbrado publico nos corresponde a nosotros, ya que la municipalidad por un convenio que se renovó cada cinco años automáticamente, le cede el derecho a la DPEC para que cobre el impuesto, de ese dinero nos tiene que descontar el costo de energía de todas las dependencias municipales, lo que es Municipalidad, Terminal, plazas, museos y demás, de allí un excedente que sería para la reposición de luminaria que es el cuál el municipio no está recibiendo»

«Esta gestión nunca lo recibió, por lo que estamos haciendo una investigación con Hacienda para ver si se recibió en gestiones anteriores, no hay registro fidedigno que se pueda buscar fácilmente, estamos trabajando sobre eso».

Para Cerrar Bianchi nos comentó que «La idea es que se vea lo que DPEC adeuda al municipio, lo que estamos haciendo es agotar las instancias y enviando pedidos de informe para que ellos puedan cumplir, ya que no tenemos medidor que nos diga cuanto gastamos de alumbrado público en cadena Municipal».