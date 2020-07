Ante las disputas ocasionadas en la última sesión del Concejo entre concejales, el director del Personal, Carlos Balestrini, quiso aclarar algunos puntos, a través de La Mañana de Noticias.



A inicios de la comunicación telefónica, Balestrini expresó que “algunas mentiras rozan la honorabilidad de las personas, como es el caso de los funcionarios a quienes nos ponen en cuestión. Nosotros presentamos todos los informes que se nos solicitaron, si ellos no están conformes con los mismos es otra cosa. Hubo un concejal que nos endilgó una falta de capacidad para responder y me parece que es el intendente municipal el que debe mediar la capacidad en las funciones. Es bueno aclarar a la ciudadanía que no hay nada que esconder en ninguna de las áreas, teniendo conocimiento de causa” y aclaró que “ese día de la sesión no fuimos a responder verbalmente sino a aclarar los informes escritos que ya presentamos, nos pusimos a disposición de cualquier consulta”.



El director de Personal Municipal solicitó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que emita opinión respecto a lo que el cuerpo legislativo pidió, teniendo como respuesta la falta de normas que se contraponen, aludiendo a la prohibición de brindar información relativa a datos personales existentes en cualquier registro estatal, lo cual, habría sido solicitado en un momento por un grupo de concejales.



“Aparte de todos los pedidos de informes hay muchas cosas más por hacer, como por ejemplo la falta de legislación propia que tenemos. Debemos estar rigiéndonos por la ley Nº4067 de la Provincia. Es mejor abocarnos a la constitución de nuestras propias normas. El empleado municipal no cuenta con un estatuto, es una vergüenza” finalizaba el director.