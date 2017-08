El Doctor Leandro Ramírez, Director del Hospital San Roque en diálogo con TN Esquina ha hablado de Atención Primaria de la Salud y de los Agentes Sanitarios. Entre otras cosas dijo: “Se está capacitando a Agentes Sanitarios o Promotores de Salud para que recorran los barrios, en el área donde le toca y para que vea si hay problemas, si hay problemas medio ambientales, qué agua están tomando, si hay desechos de basura, si hay control de embarazos, controlando si se hizo las vacunas, si tiene asma y no tiene la medicación. Que sea el nexo entre el paciente que lo necesita y el Hospital o los Centros de Atención. Si eso funciona bien está garantizada al cien por ciento la salud. Está demostrado científicamente que donde funciona bien el Primer nivel de Atención se brinda la mejor salud para la población”.

El Facultativo habló de la automedicación. Dijo: “La automedicación es un tema bien serio, muchos toman calmantes: me duele algo tomo Diclofenac, un Atron, una Bayaspirina. Está demostrado y hoy es la sexta causa de muerte la automedicación. Si no se usa como tiene que ser produce hemorragia digestiva y el paciente se muere desangrado. Otra cosa, me tomo un Clonacepan, un Ribotril, un Alplax, mucha medicación. Mi pastillita para los nervios. Hay gente que se empodera y toma la partilla de por vida creyendo que para estar bien tiene que tomar una pastilla y no es así; hoy se sabe que hay gente que está adicta a ese medicamento, si no toma no puede dormir, le agarra ansiedad”.

“Tenemos que saber que la automedicación provoca una drogadicción, una dependencia. Y un tercer caso el abuso de los antibióticos. Ejemplo: tiene moco, tiene catarro y la reviso y veo que el moco y el catarro son virales, yo le doy antibiótico y resulta que después cuando le agarra una verdadera infección bacteriana que es para lo que están indicados los antibióticos, ese antibiótico ya no va a poder hacer efecto porque el organismo hace resistencia. Voy a tener que usar un antibiótico tres veces más caro para esa enfermedad. Cuidado con la automedicación. Hay que consultar y no abusar porque la sexta causa de muerte y se va a convertir en la tercera o cuarta en el 2020 es la automedicación”.

El Director del Hospital refirió que ahora “estamos en una etapa de valuación del camino andado. Quiere decir ir viendo cómo estuvimos con las mejoras edilicias, pero también y es muy importante cómo venimos con el recurso humano, cómo estamos atendiendo a la gente, estamos atendiendo a la cantidad que la gente realmente necesita?, necesitamos salir hacia afuera? Esa es una valuación muy importante para saber si estamos yendo por el rumbo correcto”