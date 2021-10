En la mañana de este jueves, el secretario de Gobierno del Municipio, y actual candidato a vice intendente para las elecciones de noviembre, Carlos “Tanti” Bianchi, visitó el estudio de La Mañana de Noticias para hablar sobre un nuevo programa que surge para la localidad, denominado “Tu Vereda”, y el programa “Proyecto Joven” que está en camino, además, comentó sobre los trabajos y actividades que vienen realizando junto al equipo de candidatos dentro del Frente de Todos para alcanzar una nueva gestión y gobierno municipal.

“Este programa se viene analizando desde hace tiempo, ahora se están organizando los equipos para llevarlo a cabo. Decidimos hacer desde esto desde el municipio una ayuda para los vecinos, en menos de cuatro horas ya hubo 100 inscriptos para este programa, lo que muestra que era una política que hacía falta. Muchos están preocupados como nosotros por embellecer a nuestra ciudad y estamos apostando a eso, somos una ciudad turística, por lo que, con este trabajo mancomunado creo que vamos a llegar a concretarlo”, afirmó Bianchi a inicios del dialogo.

“Para quienes quieran inscribirse y conocer más sobre este programa, pueden encontrar información en las páginas de Facebook de la Municipalidad y también en mi cuenta personal, encontrarán un link en donde podrán brindar sus datos y se van a contactar para iniciar. La arquitecta irá hasta su domicilio para diseñar la vereda y explicar el método, los materiales y como se llevará a cabo la mano del obra. El municipio pone mano de obra, presupuestamos los materiales que el vecino debe comprar y de lo que gaste en eso, se le hace reconocimiento en sus impuestos”, explicó.

Asimismo, comentó “Estamos por lanzar también Proyecto Joven, el cual consiste, justamente, en que chicos jóvenes participen en la elaboración de políticas públicas y otros proyectos. Creemos que, es importante tener en consideración una mirada distinta, los tiempos no son los mismos, además, con esto también verán que la política y el trabajo social no es una mala palabra. Verán cómo se diseñan y se llevan adelante distintas funciones en la administración pública. Habrá un jurado para elegir los proyectos ganadores y premios ara los chicos. Esta gestión se destaca en escuchar a los más jóvenes y en hacer algo con eso. Ellos no sólo están para pegar carteles o acompañar en caminatas, hay que romper con ese tipo de esquemas. Creo que las tres listas que estamos debemos incentivar a que los jóvenes participen. Es buen destacar que hoy existe una mayor participación de jóvenes de menos de 35 años en cargos de función pública, con poder de decisión”.

Por otro lado, en cuanto a las mediciones sobre la formula que conforma junto al intendente para las próximas elecciones de gobierno local, dijo “Me sorprende e impacta el grado positivo de aceptación que estamos teniendo en la sociedad. Estamos muy bien, pero también entendemos que esto recién empieza. Nosotros lo que estamos ofreciendo es una alianza por y para Esquina, no sólo la foto del gobernador que otras alianzas. Es un excelente gobernador, pero no se están viendo propuestas para la ciudad”, y continuó “Muchos compañeros y afiliados radicales mostraron su acompañamiento en esta fórmula, el número en las encuestas muestra que, hasta el momento, soy el radical que más en contacto está con la ciudadanía. Es importantísimo porque es la primera vez que estoy dentro de este tipo de candidaturas para una elección y estoy muy contento porque el apoyo que estamos recibiendo de la gente es muy alto. Esta elección es histórica, va a traer consigo un cambio generacional”.

Ante la posibilidad de llegar al triunfo en las elecciones, Carlos Bianchi, expresó Tenemos muchos proyectos junto al ejecutivo, y algo que siempre reconozco, es la libertad con la que Hugo permite que trabajemos. Primero que nada, voy a cumplir mi rol como vice y llevar adelante muchas funciones que competen y no se han hecho hasta el momento. Hay que inaugurar las políticas de estado y trabajar sobre eso porque es importantísimo. Algo que también es para trabajar es el dejar de hacer poliquetería dentro del Concejo Deliberante porque así es como no se logran cosas para Esquina. A todos los concejales que les toque participar quiero pedir que trabajemos juntos y se dejen de lado algunas cuestiones para generar el cambio”.-