Encaminadas las elecciones municipales que se llevarán a cabo junto a las Nacionales en el mes de noviembre (14), los distintos candidatos de las fórmulas locales se encuentran trabajando y difundiendo sus proyectos.

En el programa «La Mañana de Noticias», la Dra. Luciana Mendoza, candidata a concejal en cuarto término dentro de la fórmula oficialista “Siempre con Vos” , encabezada por Hugo Benítez quien va en busca de su reelección, visitó el estudio de La Mañana de Noticias para contarnos sobre su candidatura y las tareas que vienen llevando adelante desde el espacio, faltando cada vez menos para la fecha de votación.

“Nos encontramos en plena campaña, recorriendo los distintos barrios, además que sigo cumpliendo con mis funciones como asesora legal del Municipio. Esto lo vengo haciendo desde antes de ingresar a la función pública y todavía lo vengo haciendo. No sólo me dedico a la parte legal sino también política, a gestionar e intentar solucionar los problemas de la gente en medida de lo posible. Para mi es inevitable, cuando uno está como funcionario no sólo debe dedicarse a lo que diga el manual de función en el área, sino estar para escuchar a las inquietudes de las personas cuando se acercan a plantear algo, en definitiva somos servidores públicos. Ahora en campaña, las demandas aumentan mucho más, por lo que seguimos recorriendo todos los barrios y calles, visitando cada lugar para conocer los problemas pero también para escuchar quejas. Yo he tenido ofertas laborales importantes en Buenos Aires y Santa Fe, pero decidí apostar por mi ciudad”, expresó la candidata.

“De todos los reclamos, uno de los que más hace la gente es la iluminación en sus barrios, además de que espera que estemos más presentes, tanto nosotros como referentes de cualquier otro partido. Y es entendible, yo trato de explicarles ya que muchos no lo saben y es que, para iluminar, se requieren de 100 km., para que se cubran los gastos, en Esquina estamos por alcanzar 35 km., de iluminación con la circunvalación, solventado con recursos municipales, pero también entiendo la falta de paciencia de muchos, hay personas que con lágrimas en los ojos me expresó que hace más de 40 años están esperando luces y otros servicios básicos”, indicó, y continuó “Estamos haciendo trabajos que desde hace décadas no se hacían, no se trata de un recambio de luces, sino de la instalación de iluminación con columnas en lugares en donde no había. La ciudad creció y esto, aunque esta gestión no siga, la que llegue debe continuar con esta política pública”.

“Hay muchas demandas, en los parajes la gente reclama que jamás fueron visitadas y expresan que también son parte de Esquina y aportan para el pueblo. La mayoría pide agua potable, lo cual es algo básico para la necesidad humana. Hay muchos lugares en donde se requiere de agua y cloacas, de obras públicas. En algunos barrios prometimos junto al secretario de Obras Manuel Sosa hacer trabajos de zanjeos correspondientes y eso está en carpeta, Hay deudas pendientes de acción de gobierno”, explicó.

Por último, la candidata manifestó “Para mí, el Concejo Deliberante es el centro de debate y discusión, en donde a través del disenso se discute para llegar al consenso. El HCD está para crear normas que pueden llevarse a la práctica para promover el bienestar general y el bien común, el tema está en trabajar para ello, asistiendo a las sesiones y debatiendo. Soy funcionaria de escritorio pero también de calle para poder hacer mejores proyectos para la ciudad. Tengo en mi cabeza muchas ideas que podemos hacer. Urgen algunas modificaciones y cuestiones básicas que deben tratarse, como por ejemplo, el código de edificación, el plan de ordenamiento territorial, el territorio no es el mismo en los últimos 8 años. También me adhiero a la idea que propuso el candidato a vice intendente Carlos Bianchi, que es la puesta en funcionamiento del Concejo Económico y Social lo cual es importantísimo para poder trabajar en la ciudad y para dar calidad institucional. Me gustaría un Concejo Deliberante dinámico en donde todas las voces estén garantizadas y no quedarnos solo en pequeñeces o discusiones absurdas. Además, trabajar en conjunto con el ejecutivo, algo que a algunos concejales molesta y no se prioriza el bienestar de la sociedad”.-