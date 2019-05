14 May 2019

Esta campaña se realizará en Esquina y Pueblo Libertador desde el 27 de Mayo al 3 de Junio con muy bajo costo.

Vivian Bianchi, referente del grupo “Amigos de Animales Abandonados” nos contó más sobre esta campaña que se llevara a cabo con veterinarios de Corrientes capital y de la localidad.

Esta idea surgió para llevar solución ante la problemática de castración de mascotas que se demandaba por muchas personas, principalmente, a quienes cuentan con bajos recursos.

Vivian comentó que se encuentran anotando en la lista y que los cupos son limitados. Los turnos pueden solicitarse en el galpón de la Asociación de 8:00 a 12:00, por calle Julio A. Roca 1342 entre Moreno y Reconquista.

El aporte mínimo que se requiere en estas castraciones es de $350.

“Hay veces que no contamos con recursos propios o no alcanza y por eso tratamos de conseguir un beneficio para las personas que no pueden afrontar costos para con sus mascotas. Esta campaña está dirigida a ellos”.

Para las personas del Pueblo Libertador que quieran obtener turnos, pueden dirigirse a la Sra. Victoria Botazzi en el Corralón, quien ayuda a canalizar con el grupo.