El nacimiento de otra comuna despertó un fuerte debate en el recinto. También hubo cruces por un pedido de informes por el funcionamiento de Anses en Mercedes.

Un abanico de temas abordó la Cámara de Diputados en su sesión 15, constituyendo algunos de ellos temáticas de alto impacto político, y otros de estricta justicia social.



Entre los temas que pasaron al Senado se encuentra el proyecto de ley que crea el Municipio de Malvinas, el cual generó un arduo debate en torno al pedido del PJ de «mejorar el texto en comisión», a fin de evitar «dolores de cabeza» en función de los circuitos electorales.

Los representantes del oficialismo explicaron que todo requisito estaba cumplimentado en la iniciativa, ahondando en los beneficios de la «municipalización» para los vecinos.

Con respecto al temor de la oposición de que los pobladores no voten donde corresponda, advirtieron los diputados de ECO que se trataba de un planteo equivocado. «Es la Junta Electoral, la que con la Ley aprobada, determinará el circuito electoral. Que difícil sería hacer un circuito, para un municipio que no existe», dijo el diputado Horacio Pozo.

No obstante, desde el PJ se puso la lupa sobre el hecho de que «Malvinas» tenga aprobación y no así, Manantiales; deslizando que «cada vez que hay elecciones, se avanza en la intención de mellar en las municipalidades gobernadas por la oposición», señaló el diputado Marcos Bassi, para ser desmentido por sus pares.

La discusión fue larga, aprobándose por mayoría, el proyecto que ahora pasa al Senado para completar el trámite legislativo.

Antes de esta cuestión, los diputados votaron afirmativamente en forma unánime el proyecto de ley que regula la equinoterapia como actividad terapéutica de habilitación y rehabilitación para personas con capacidades diferentes, que pudieran requerir de estos servicios.

La iniciativa que pasa al Senado con modificaciones varias en los articulados fue fundamentada por el diputado Javier Sáez, comentando su experiencia personal y también el trabajo en torno a esta cuestión con sus pares.

Mencionó que se pretende incluir al listado de prestaciones de las obras sociales, principalmente el Ioscor, y así poder regular la disciplina en los establecimientos existentes.

«Esta ley busca establecer un marco normativo e institucional», enfatizó para explicar que la disciplina potencia el desarrollo físico, mental, sensorial de las personas con discapacidad».

Detalló algunos beneficios que otorgan los caballos a las personas con discapacidad como ser el calor corporal que da seguridad; el impulso rítmico que mejora el equilibrio, fortalece músculos, y relaja; además de una mejora de la autoestima.

El radical Eduardo Vischi celebró el avance de este expediente, señalando que «la falta de regulación genera situación incomodad para las familias».

El justicialista César Acevedo también celebró el gesto y la actitud de sus pares, recordando que fueron varios los proyectos presentados.

A los efectos de la ley se entiende a la equinoterapia como “terapia integral y complementaria de los tratamientos médicos tradicionales para la habilitación y rehabilitación de personas mediante el uso de un caballo apto, certificado y debidamente entrenado, realizada por personas profesionalmente capacitadas y en lugares destinados para este fin».

El cuerpo parlamentario también aprobó la solicitud al Poder Ejecutivo nacional de informe sobre el funcionamiento de las Delegaciones del Anses, Acción Social, Ministerio de Trabajo y Pami, en la ciudad de Mercedes, autoría de la diputada mercedeña Mariel Meza, quien pretende dilucidar si dicha delegación tiene sede en una estructura partidaria.



«Tiene que reinar

la tolerancia»

El radical Eduardo Vischi aseveró al Libertador TV: «La población de Malvinas hace mucho tiempo viene pidiendo que se pueda avanzar en la municipalización. Esto va a repercutir en que habrá un recurso destinado específicamente para la localidad a partir de la creación del Municipio. El Ejecutivo tiene la posibilidad de implementar con un interventor la organización de lo que es la parte municipal. Buscamos siempre que la discusión sea a la altura de las circunstancias y que reine la tolerancia, que cada uno pueda plantear su punto de vista. Por supuesto hay temas que muchas veces despiertan algún tipo de discusiones».



«El oficialismo trata siempre lo que quiere»

El justicialista Marcos Otaño expresó a EL LIBERTADOR TV: «El oficialismo sigue imponiendo en temas que son de interés para ellos y que demuestran ciertas incoherencias cuando hay otros temas que también manejan el mismo interés pero o que son propuestos por la oposición o que no son de interés político para ellos, y por ende duerme en el sueño de los justos en la comisión. Esa es la dinámica que se siguen en las sesiones».



Aval para

numerosos proyectos

En la víspera, se dieron media sanción a las siguientes iniciativas.

1) Proyecto de ley que incorpora la marcha «Forjado en Bronce y Macerado en Plata» de Ricardo Thierry Calderón de la Barca y Silvia Romero, al Himnario Provincial. Autor: dip Báez.



2) Declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en el barrio Itatí Mataderos de la ciudad de Mercedes, con destino a sus actuales poseedores. Autor: dip Molina.



3) Proyecto de ley del Poder Ejecutivo que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, el inmueble ubicado en la esquina de las calles 9 de Julio y Santa Fe de la ciudad Capital, para fines históricos, culturales y artísticos. Autor: Poder Ejecutivo.



4) Proyecto de ley que establece el derecho a la escolarización inmediata en nuevo lugar de residencia a niños, niñas y adolescentes, hijos e hijas de víctimas de violencia de género. Autor: dip Pacayut.



5) Proyecto de ley que dispone la colocación de postes SOS -Postes de auxilio- en todas las rutas provinciales de mayor circulación vehicular. Autor: dip Chaín.



6 ) Proyecto de ley que crea el Programa de Diagnóstico Precoz, Prevención y Tratamiento del Glaucoma, en el ámbito de la provincia de Corrientes. Autores: dip Pérez Duarte y Rotela Cañete.



7) Proyecto de ley que instaura el 14 de septiembre como «Día del Recitador Chamamecero». Autor: dip Ast.

Fuente: El Libertador